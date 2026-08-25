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Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta buluştu

Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yılı anma etkinlikleri için Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya geldi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta buluştu

görüşme:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen program için bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ahlat'ta bir araya geldi.

etkinlik ziyareti:

Karşılaşma, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaret sırasında gerçekleşti. Her iki isim de etkinliklere katılmak üzere Ahlat'ta bulunuyordu.

program kapsamında:

Görüşme, düzenlenen anma programı süresince ve aynı program akışı içinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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