Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta buluştu

görüşme:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen program için bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ahlat'ta bir araya geldi.

etkinlik ziyareti:

Karşılaşma, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaret sırasında gerçekleşti. Her iki isim de etkinliklere katılmak üzere Ahlat'ta bulunuyordu.

program kapsamında:

Görüşme, düzenlenen anma programı süresince ve aynı program akışı içinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü