Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta buluştu

görüşme:
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen program için bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ahlat'ta bir araya geldi.
etkinlik ziyareti:
Karşılaşma, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaret sırasında gerçekleşti. Her iki isim de etkinliklere katılmak üzere Ahlat'ta bulunuyordu.
program kapsamında:
Görüşme, düzenlenen anma programı süresince ve aynı program akışı içinde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
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