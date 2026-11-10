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Aile adalet istiyor: Aliağa'da patlamada yaşamını yitiren genç mühendis için yakınları tepki gösterdi

İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 25 yaşındaki mühendis için yakınları otopsi bekliyor, sorumlulardan hesap istiyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 19:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aile adalet istiyor: Aliağa'da patlamada yaşamını yitiren genç mühendis için yakınları tepki gösterdi

Aliağa'da aile adalet çağrısı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetti. Aralarında fabrikada yaklaşık 3 aydır makine mühendisi olarak çalışan Kadir Kaan Özçelik (25) de bulunuyor. Özçelik'in yakınları, otopsi işlemlerinin sürdüğü İzmir Adli Tıp Kurumu önünde toplanarak, olayda sorumluluğu olanların hesap vermesini istedi.

Aile gözyaşları ve otopsi bekleyişi:

Özçelik'in kız kardeşi Şeval Özçelik (20), ağabeyinin ölümünün ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti. Şeval, 16 Kasım'da doğum günü olduğunu ve abisinin ona hediyeler alacağını söylediğini anlattı. Kardeşinin işe yeni başladığını vurgulayan Şeval, 'Siz benim elimden aldınız bunu. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar ben gerekirse kendimi öldüreceğim ama o hesabı soracağım' ifadelerini kullandı.

Önceki şikayet iddiası ve işyeri baskısı:

Ailenin aktardığına göre Kadir Kaan Özçelik, daha önceki bir olayda ellerinin yandığını bildirmiş ve Menemen Devlet Hastanesine başvurmuş, ancak işyerindeki baskı nedeniyle şikayetçi olamamış. Şeval, yakınlarının abisini tehdit ettiklerini, bu nedenle bir hafta sonra yeniden çalışmak için işe döndüğünü söyledi ve yöneticiler ile sorumluların ihmali olduğuna dair tepkisini dile getirdi.

Ailenin talepleri arasında, yaşanan patlamanın nedenlerinin açıklığa kavuşturulması ve sorumluların ortaya çıkarılarak yasal süreçte hesap vermesi bulunuyor. Otopsi işlemlerinin tamamlanması beklenirken, yakınlar adalet arayışını sürdürme kararlılığını yineliyor.

Özçelik'in halası da olayla ilgili hesap soracaklarını belirterek, sorumluların ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

FABRİKADA 3 AYDIR ÇALIŞAN MAKİNE MÜHENDİSİ KADİR KAAN ÖZÇELİK

FABRİKADA 3 AYDIR ÇALIŞAN MAKİNE MÜHENDİSİ KADİR KAAN ÖZÇELİK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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