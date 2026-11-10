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Kırıkkale'de sis tabakası kent manzarasını örttü

Hava sıcaklığının 2 dereceye gerilemesiyle Kırıkkale'de etkili olan sis, şehir merkezini ve Dinek Dağı yamaçlarını kaplayarak dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 19:15

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 19:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırıkkale'de sis tabakası kent manzarasını örttü

Sis kentin üzerinde kalın bir örtü oluşturdu:

Kırıkkale'de hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesiyle oluşan sis, şehir merkezinde geniş alanları kapladı. Sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin siluetini belirsizleştirirken günlük yaşamı da görsel olarak değiştirdi.

Dinek Dağı yamaçlarında görünüm:

1744 rakımlı Dinek Dağının yamaçları da sisin etkisi altındaydı; yüksek kesimlerde sis yoğunlaşarak dağ yamaçlarını örtüyle kapladı ve doğal bir beyazlık yarattı.

Dron görüntüleri ve şehir manzarası:

Şehir merkezinin üzerinde oluşan sis tabakası dronla kaydedildi. Görüntülerde sisin katmanlı yapısı, kent siluetinin ara ara kaybolup yeniden belirginleşmesi ve farklı mahallerdeki değişen yoğunluklar dikkat çekti.

KIRIKKALE&#039;DE HAVA SICAKLIĞININ 2 DERECEYE KADAR DÜŞMESİYLE ETKİLİ OLAN SİS, ŞEHİR MERKEZİNDE...

KIRIKKALE'DE HAVA SICAKLIĞININ 2 DERECEYE KADAR DÜŞMESİYLE ETKİLİ OLAN SİS, ŞEHİR MERKEZİNDE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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