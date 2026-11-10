Kırıkkale'de sis tabakası kent manzarasını örttü

Sis kentin üzerinde kalın bir örtü oluşturdu:
Kırıkkale'de hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesiyle oluşan sis, şehir merkezinde geniş alanları kapladı. Sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin siluetini belirsizleştirirken günlük yaşamı da görsel olarak değiştirdi.
Dinek Dağı yamaçlarında görünüm:
1744 rakımlı Dinek Dağının yamaçları da sisin etkisi altındaydı; yüksek kesimlerde sis yoğunlaşarak dağ yamaçlarını örtüyle kapladı ve doğal bir beyazlık yarattı.
Dron görüntüleri ve şehir manzarası:
Şehir merkezinin üzerinde oluşan sis tabakası dronla kaydedildi. Görüntülerde sisin katmanlı yapısı, kent siluetinin ara ara kaybolup yeniden belirginleşmesi ve farklı mahallerdeki değişen yoğunluklar dikkat çekti.
KIRIKKALE'DE HAVA SICAKLIĞININ 2 DERECEYE KADAR DÜŞMESİYLE ETKİLİ OLAN SİS, ŞEHİR MERKEZİNDE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
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