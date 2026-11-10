Kırıkkale'de sis tabakası kent manzarasını örttü

Sis kentin üzerinde kalın bir örtü oluşturdu:

Kırıkkale'de hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesiyle oluşan sis, şehir merkezinde geniş alanları kapladı. Sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin siluetini belirsizleştirirken günlük yaşamı da görsel olarak değiştirdi.

Dinek Dağı yamaçlarında görünüm:

1744 rakımlı Dinek Dağının yamaçları da sisin etkisi altındaydı; yüksek kesimlerde sis yoğunlaşarak dağ yamaçlarını örtüyle kapladı ve doğal bir beyazlık yarattı.

Dron görüntüleri ve şehir manzarası:

Şehir merkezinin üzerinde oluşan sis tabakası dronla kaydedildi. Görüntülerde sisin katmanlı yapısı, kent siluetinin ara ara kaybolup yeniden belirginleşmesi ve farklı mahallerdeki değişen yoğunluklar dikkat çekti.

KIRIKKALE'DE HAVA SICAKLIĞININ 2 DERECEYE KADAR DÜŞMESİYLE ETKİLİ OLAN SİS, ŞEHİR MERKEZİNDE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ