John Wayne Havaalanı'nda küçük uçak ters döndü

ABD'nin California eyaletindeki John Wayne Havaalanında taksi yapan Cessna 172 tipi küçük uçak ters döndü. Olayda uçaktaki iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayın seyri:

Uçak, pistte taksi yaptığı sırada devrildi. Aynı anda pistte bekleyen United Airlinesa ait bir yolcu uçağı bulunuyordu ve yetkililer bu durumun olayla ilişkisini araştırıyor.

Soruşturma ve olası nedenler:

Yetkililer, yakındaki yolcu uçağından gelen güçlü bir hava akımının küçük uçağın ters dönmesine neden olup olmadığını inceliyor. Şu ana kadar olayda ciddi yaralanma veya can kaybı bildirilmedi; soruşturma devam ediyor.

ABD’de havalimanında taksi yapan küçük uçak ters döndü.