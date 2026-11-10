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Kırıkkale'de aranan iki hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de jandarma ve polis ekipleri, hırsızlıktan 7 yıl 4 ay ve uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl cezası kesinleşen iki hükümlüyü yakalayıp cezaevine gönderdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 19:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkkale'de aranan iki hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi

operasyonun detayları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi tespit edildi ve yakalandı.

gözaltına alınanlar ve cezaları:

Jandarma ekiplerince yakalanan, N.Y. (56) isimli kadının, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, A.A.Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde kullanma suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Her iki hükümlü için gerekli adli ve idari işlemler tamamlandıktan sonra, şüpheliler ceza infaz kurumuna gönderildi. Yetkililer, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNDAN 2 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN A.A.Ş. YAKALANDI

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNDAN 2 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN A.A.Ş. YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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