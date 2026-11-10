Simav'da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kapsamlı arama sonrası sağ bulundu

Kayıp ihbarı ve arama koordinasyonu:

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Akpınar köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Alzheimer hastası Raz Yorulmaz'dan 9 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarın ardından arama çalışmaları Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatıldı.

Katılan ekipler ve kullanılan kaynaklar:

Arama çalışmalarına Simav İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komando Bölüğü, JASAT, Simav Arama Kurtarma, Simav Destek AFAD Gönüllü Ekibi ve gönüllü vatandaşlar katıldı. Operasyonda toplam 9 araç, 2 dron, 1 iz takip köpeği ve 58 personel görev aldı; çalışmalar geniş alanlarda koordineli şekilde yürütüldü.

Sağ olarak bulunma ve verilen müdahale:

Yürütülen arama çalışmaları sonucunda Raz Yorulmaz sağ olarak bulundu ve olay yerinde hazır bulunan sağlık ekibine teslim edildi. Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletirken arama çalışmalarına katılan personel, gönüllüler ve tüm ekiplere teşekkür etti.

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