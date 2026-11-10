Kadirli'de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: sürücü yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımdaki direklere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan direklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü için ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

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