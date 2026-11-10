Dolar 50,2278 +0,02%
Euro 56,0129 -0,54%
Bist 11.661,86 -0,43%
Altın Gram 6.498,20 -2,20%
EUR/USD 1,1154 -0,57%
Brent Petrol 91,94 -0,68%
--°

Kadirli'de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: sürücü yaralandı

Kadirli'de kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki direklere çarparak sürücüyü araçta sıkıştırdı, itfaiye ekipleri müdahale edip yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 19:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kadirli'de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: sürücü yaralandı

Kadirli'de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: sürücü yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımdaki direklere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan direklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü için ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

OSMANİYE’DE OTOMOBİL KALDIRIMDAKİ DİREKLERE ÇARPTI: 1 YARALI

OSMANİYE’DE OTOMOBİL KALDIRIMDAKİ DİREKLERE ÇARPTI: 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vezirköprü'de park halindeki beton mikseri dört araca çarptı
images

Kırıkkale'de aranan iki hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi
images

Aile adalet istiyor: Aliağa'da patlamada yaşamını yitiren genç mühendis için yak...
images

Simav'da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kapsamlı arama sonrası sağ bulu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan ile Abiy Antalya'da ticaret ve bölgesel istikrarı görüştü

Akbank, soğutmada sürdürülebilir dönüşümü finanse ediyor

Erdoğan, Lula ile Antalya'da Türkiye-Brezilya ilişkilerini güçlendirme mesajı verdi

Vezirköprü'de park halindeki beton mikseri dört araca çarptı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu