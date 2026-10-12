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Aile eğitimiyle Erzurum'da dayanışma ve bilinç yükseliyor

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün 5 alan ve 28 modüllük Aile Eğitim Programı ile 5 bin 813 kişiye eğitim verilerek aileler güçlendiriliyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aile eğitimiyle Erzurum'da dayanışma ve bilinç yükseliyor

Erzurum'da aile eğitim programı sürüyor

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Aile Eğitim Programı, il merkezi ve bağlı ilçelerde aralıksız devam ediyor. Program kapsamında sunulan eğitimlerle 5 bin 813 kişiye ulaşıldı; amaç, sağlıklı ve mutlu aileler oluşturarak toplumsal refahı artırmak.

Kapsam ve hedefler:

Toplam 5 ana alan ve 28 modülden oluşan eğitim içerikleri, aile içi iletişimi güçlendirmeye, ebeveynlik becerilerini geliştirmeye ve bilinçli nesiller yetiştirmeye yönelik olarak hazırlandı. Modüller, yerel ihtiyaçlar gözetilerek il merkezi ve ilçelerde uygulamaya konuluyor.

Saha çalışmaları ve gelecek planı:

Güçlü Aile, Güçlü Toplum mottosuyla yürütülen saha çalışmaları sayesinde programa katılımın arttığı bildirildi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, aile içi iletişimi kuvvetlendirmenin ve eğitimleri il genelinde yaygınlaştırmanın öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA İL VE BAĞLI İLÇELERDE SÜRDÜRÜLEN...

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA İL VE BAĞLI İLÇELERDE SÜRDÜRÜLEN AİLE EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA, 5 ALAN VE 28 MODÜLDEN OLUŞAN EĞİTİMLERLE 5 BİN 813 KİŞİYE ULAŞILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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