Toprakla yeniden hayat bulan Sevim Hanyalı, ilk karnabaharı başkana götürecek

Toprakla yeniden bağ kurdu

İzmir'de iki yıl önce beyin sapı kanaması geçiren 50 yaşındaki Sevim Hanyalı, doktorunun yönlendirmesiyle Kozağaç Mahalle Bostanı'nda üretime başladı. Hastaneden çıktığında hafızasında boşluklar olduğunu, muhasebecilik mesleğinin temelini oluşturan rakamları ve dört işlemi bile hatırlamakta güçlük çektiğini anlatan Hanyalı, uzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinde toprakla uğraşmanın kendisine iyi geldiğini söylüyor.

Başkanımıza söz verdi:

Hanyalı, açılışta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile hikâyesini paylaştı ve bostanda yetiştireceği ilk karnabaharı kendisine götüreceğine söz verdi. Kendi sözleriyle: "Ben iki yıl önce beyin sapı kanaması geçirdim. Yaşama oranım yüzde 27’ydi. Yoğun bakım ve servis sürecimden sonra hafızamı kaybettim. Muhasebecilik yapıyordum ama hastaneden çıktığımda rakamları, dört işlemi ve para saymayı bilmiyordum. Kontrollerim devam ederken doktorum bana boyama yapmamı ve toprakla uğraşmamı söyledi. Boyamayı 1,5 sene boyunca yaptım ama toprakla uğraşmak için bir imkânım yoktu. Burada Mahalle Bostanı’nın açılacağını duyunca başvurdum. Açılış günü Başkanımız Cemil Tugay’a da bu hikâyeyi anlattım. Mahalle bostanlarıyla evde oturan kadınlar sokağa çıkabiliyor. Başkanımıza, yetişen ilk karnabaharı getireceğime de söz verdim."

Üretim süreci ve iyileşme:

Kozağaç Mahalle Bostanı'nda Hanyalı, kışlık sebzeler ekerek hem evine hem de iyileşme sürecine katkı sağlayacak ürünler yetiştiriyor. Toprakla uğraşmanın günlük ritüel haline geldiğini belirten Hanyalı, ekim, bakım ve ürünlerin büyümesini takip etmenin kendisinde sorumluluk ve sevinç duygusu uyandırdığını vurguluyor. "Toprak iyileştirir" sözünü kullanan Hanyalı, ekinlerinin kısa sürede filizlenip büyümesine şaşırdığını, baklaların çıkmasının kendisi için bir çocuğu büyütmek gibi hissettirdiğini söylüyor.

Hanyalı, bostanda geçirdiği zamanın zihnini sakinleştirdiğini, telefon ve günlük kaygılardan uzaklaşarak yapraklarla ve çiçeklerle ilgilenmenin moral verdiğini belirtiyor. Rehabilitasyonunun tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Hanyalı, daha çok kadının mahalle bostanlarına katılmasını umut ediyor.

Kozağaç Mahalle Bostanı ve Buca Halk Parkı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dönüştürülen 22 bin 600 metrekarelik atıl alana kurulan Buca Halk Parkı içinde yer alan Kozağaç Mahalle Bostanı, yurttaşlara üretim yapma imkânı sunuyor. Parkta ayrıca yaklaşık 650 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, tenis ve padel kortları, doğal malzemelerle oluşturulan çocuk oyun alanları, dinlenme ve oturma alanları, farklı türlerde ağaçlar, peyzaj düzenlemeleri ile bir kafeterya bulunuyor.

Mahalle bostanları uygulaması, kent içinde atıl alanların yeniden yaşam alanına dönüştürülmesini sağlarken, özellikle kadınların sosyal hayata katılımına ve üretime erişimine katkı veriyor. Sevim Hanyalı gibi hikâyeler, bu tür projelerin bireysel iyileşme ve toplumsal fayda boyutunu gözler önüne seriyor.

HAFIZASINI YENİDEN KAZANMA SÜRECİNDE TOPRAKLA UĞRAŞAN 50 YAŞINDAKİ SEVİM HANYALI, İLK MAHSULÜNÜ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY’A GÖTÜRMEYE HAZIRLANIYOR.