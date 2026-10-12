Dolar 49,3322 +0,15%
Euro 55,3160 +0,23%
Bist 12.198,88 -0,55%
Altın Gram 6.673,84 -0,20%
EUR/USD 1,1208 +0,02%
Brent Petrol 104,39 -0,32%
--°

Toprakla yeniden hayat bulan Sevim Hanyalı, ilk karnabaharı başkana götürecek

İzmir'de Kozağaç Mahalle Bostanı'nda üretime başlayan Sevim Hanyalı, beyin sapı kanaması sonrası hafızasını toparlarken ilk mahsulünü Dr. Cemil Tugay'a götürecek.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Toprakla yeniden hayat bulan Sevim Hanyalı, ilk karnabaharı başkana götürecek

Toprakla yeniden bağ kurdu

İzmir'de iki yıl önce beyin sapı kanaması geçiren 50 yaşındaki Sevim Hanyalı, doktorunun yönlendirmesiyle Kozağaç Mahalle Bostanı'nda üretime başladı. Hastaneden çıktığında hafızasında boşluklar olduğunu, muhasebecilik mesleğinin temelini oluşturan rakamları ve dört işlemi bile hatırlamakta güçlük çektiğini anlatan Hanyalı, uzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinde toprakla uğraşmanın kendisine iyi geldiğini söylüyor.

Başkanımıza söz verdi:

Hanyalı, açılışta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile hikâyesini paylaştı ve bostanda yetiştireceği ilk karnabaharı kendisine götüreceğine söz verdi. Kendi sözleriyle: "Ben iki yıl önce beyin sapı kanaması geçirdim. Yaşama oranım yüzde 27’ydi. Yoğun bakım ve servis sürecimden sonra hafızamı kaybettim. Muhasebecilik yapıyordum ama hastaneden çıktığımda rakamları, dört işlemi ve para saymayı bilmiyordum. Kontrollerim devam ederken doktorum bana boyama yapmamı ve toprakla uğraşmamı söyledi. Boyamayı 1,5 sene boyunca yaptım ama toprakla uğraşmak için bir imkânım yoktu. Burada Mahalle Bostanı’nın açılacağını duyunca başvurdum. Açılış günü Başkanımız Cemil Tugay’a da bu hikâyeyi anlattım. Mahalle bostanlarıyla evde oturan kadınlar sokağa çıkabiliyor. Başkanımıza, yetişen ilk karnabaharı getireceğime de söz verdim."

Üretim süreci ve iyileşme:

Kozağaç Mahalle Bostanı'nda Hanyalı, kışlık sebzeler ekerek hem evine hem de iyileşme sürecine katkı sağlayacak ürünler yetiştiriyor. Toprakla uğraşmanın günlük ritüel haline geldiğini belirten Hanyalı, ekim, bakım ve ürünlerin büyümesini takip etmenin kendisinde sorumluluk ve sevinç duygusu uyandırdığını vurguluyor. "Toprak iyileştirir" sözünü kullanan Hanyalı, ekinlerinin kısa sürede filizlenip büyümesine şaşırdığını, baklaların çıkmasının kendisi için bir çocuğu büyütmek gibi hissettirdiğini söylüyor.

Hanyalı, bostanda geçirdiği zamanın zihnini sakinleştirdiğini, telefon ve günlük kaygılardan uzaklaşarak yapraklarla ve çiçeklerle ilgilenmenin moral verdiğini belirtiyor. Rehabilitasyonunun tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Hanyalı, daha çok kadının mahalle bostanlarına katılmasını umut ediyor.

Kozağaç Mahalle Bostanı ve Buca Halk Parkı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dönüştürülen 22 bin 600 metrekarelik atıl alana kurulan Buca Halk Parkı içinde yer alan Kozağaç Mahalle Bostanı, yurttaşlara üretim yapma imkânı sunuyor. Parkta ayrıca yaklaşık 650 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, tenis ve padel kortları, doğal malzemelerle oluşturulan çocuk oyun alanları, dinlenme ve oturma alanları, farklı türlerde ağaçlar, peyzaj düzenlemeleri ile bir kafeterya bulunuyor.

Mahalle bostanları uygulaması, kent içinde atıl alanların yeniden yaşam alanına dönüştürülmesini sağlarken, özellikle kadınların sosyal hayata katılımına ve üretime erişimine katkı veriyor. Sevim Hanyalı gibi hikâyeler, bu tür projelerin bireysel iyileşme ve toplumsal fayda boyutunu gözler önüne seriyor.

HAFIZASINI YENİDEN KAZANMA SÜRECİNDE TOPRAKLA UĞRAŞAN 50 YAŞINDAKİ SEVİM HANYALI, İLK MAHSULÜNÜ...

HAFIZASINI YENİDEN KAZANMA SÜRECİNDE TOPRAKLA UĞRAŞAN 50 YAŞINDAKİ SEVİM HANYALI, İLK MAHSULÜNÜ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY’A GÖTÜRMEYE HAZIRLANIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pazaryeri'nde çilek üretimine yeni ivme: 41 bin 750 Albion fide üreticilere dağı...
images

Denizli'de dar gelirlilere taşınma katkısı hesaplara yatırıldı
images

Düzce'de her hafta camilerde sabah namazı buluşmaları düzenlenecek
images

Çantasıyla yola çıkan genç berber, huzurevinde ve köylerde ücretsiz tıraş yapıyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emniyet sahada: Erdem Çağlar öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Tır ile otomobil çarpıştı: Çobanlar çıkışında 1 yaralı

Şeyhler köyünde 1776'dan beri süren birlik ve beraberlik hayrı

Aşılarla ağır hastalık riski azalıyor, takvim takip edilmeli

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi