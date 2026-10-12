Sarıçamlar arasında 15 kilometre: mantar, mola ve dayanışma hikayesi

Doğa yürüyüşü Ormanağzı'nda başladı

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde bir araya gelen Oltu ve Erzurum yürüyüş grupları, sarıçam ormanları içinde yaklaşık 15 kilometrelik bir rota yürüdü. Etkinliğe katılan grubun sayısı yaklaşık 35 kişi olarak kaydedildi. Yürüyüş, Oltu'nun Güllüce Mahallesi'ndeki Çarmek Yaylası'ndan başladı.

rota ve doğanın sundukları:

Grup, Çarmek Yaylası'ndan hareketle sarıçamların arasında ilerleyerek Cilçilin ağızlarından Sucuoğlu derelerine kadar yürüdü. Güzergâh boyunca kış öncesi sonbahar yağmurlarının ardından ormanda beliren doğal mantarlar yürüyüşçülerin ilgisini çekti. Yürüyüş sırasında verilen molalar doğanın keyfini çıkarmaya ve fotoğraf molalarına ayrıldı; dönüş yolunda grup Soğuk Pınar'da kısa bir ara verdi.

mola, mantar ve paylaşılan anlar:

Mola sırasında doğaseverler mantar topladı ve doğanın sunduğu zenginlikleri paylaştı. Yürüyüşe katılan Orhan Süzen, "Doğanın bize sunduğu bu güzel mantarları birazdan közde pişirip yiyeceğiz" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Katılımcılar hem doğa yürüyüşünün hem de öğle molasının tadını çıkardı.

Yaklaşık 15 kilometrelik parkurun sonunda yürüyüşçüler keyifli anlarla rotayı tamamladı ve bölgeden ayrılmadan önce gelecek haftaki buluşma için planlar yaptılar.

Geri dönüşte ise grup, yöre sakinlerinin yükünü hafifletircesine el uzattı: Dutlu Mahallesi sakinlerinin yakacak ruhsatiyesinde odun taşırken rampada kalan aracı birlikte iterek rampayı çıkmasına yardımcı oldular. Bu dayanışma, yürüyüşün sosyal boyutunu ve bölgeyle kurulan bağı öne çıkardı.

OLUR İLÇESİNE BAĞLI ORMANAĞZI MAHALLESİ'NDE BİR ARAYA GELEN OLTU VE ERZURUM YÜRÜYÜŞ GRUPLARI, SARIÇAM ORMANLARI ARASINDA 15 KİLOMETRELİK DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.