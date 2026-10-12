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Vali Köşger İmam Buhârî sempozyumunda İslam'ın derinliğini okyanusa benzetti

Denizli'de düzenlenen 'İmam Buhârî'nin İlmî Mirası' sempozyumunda Vali Yavuz Selim Köşger, İslam'ı okyanusa benzeterek akademik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Köşger İmam Buhârî sempozyumunda İslam'ın derinliğini okyanusa benzetti

Sempozyumun kapsamı:

Denizli'de düzenlenen "İmam Buhârî’nin İlmî Mirası: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar" sempozyumunun açılışında konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, programın İmam Buhârî’nin ilmî mirasını, hadis ve sünnetin İslam dininin anlaşılması ve yaşatılmasındaki yerini kapsamlı biçimde ele alacağını belirtti.

Vali Köşger sempozyumun, dini mirasın doğru aktarımı ve akademik yöntemlerle tespitine katkıda bulunma amacını taşıdığını vurguladı. Konuşmasında, özellikle hadis ve sünnetin, İslam hakkında yapılan yanlış yöndeki girişimlerin öncelikli hedefleri arasında yer aldığına dikkat çekti.

Vali Köşger'in benzetmesi ve vurguları:

Konuşmasında İslam'ın, Hazreti Peygamber'in ve hadislerin derinliğini bir okyanus benzetmesiyle anlatan Vali Köşger şu ifadeleri kullandı:

"İslam, okyanus gibidir. Şeytanın yapmaya çalıştığı şey ise okyanusun dalgasının ucundaki köpük gibi. Bu akademik çalışmalar da o anlamda okyanusu ortaya çıkaran, okyanusun derinliğini ve içerisindeki güzellikleri ortaya çıkaran vesileler olacak."

Köşger, bu tür ilmî toplantıların dinî mirasın gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük önem taşıdığını ve akademik çalışmaların, dinin özünü doğru biçimde ortaya koymada belirleyici olacağını ifade etti.

Törenin kapanışı ve tarihi sancak incelemesi:

Törenin sonunda Vali Köşger ve katılımcılar, özenle muhafaza edilen 1700’lü yıllara ait Teke yöresine özgü sancağı inceledi. Program, İmam Buhârî’nin ilmî mirasının bütün yönleriyle ele alınacağı oturumlarla sürdürülecek şekilde tamamlandı.

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, &quot;İSLAM, OKYANUS GİBİDİR. AKADEMİK ÇALIŞMALAR OKYANUSUN...

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, "İSLAM, OKYANUS GİBİDİR. AKADEMİK ÇALIŞMALAR OKYANUSUN DERİNLİĞİNİ VE İÇERİSİNDEKİ GÜZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKARAN VESİLELER OLACAK" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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