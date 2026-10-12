Asker ressamlık geleneği Ankara'da iki kuşakta hayat buldu

Sergi iki kuşağı buluşturuyor:

Türk resim sanatının gelişiminde önemli bir yere sahip Asker Ressamlar Kuşağı ile günümüz asker ressamlarının eserleri, "Asker Ressamlar Sergisi" kapsamında Ankara Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonunda sanatseverlerle buluştu. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı tarafından açıldı ve 25 Ekim 2026 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Klasik ustalardan seçkin örnekler:

Sergide Asker Ressamlar Kuşağı’ndan önemli isimlerin eserleri bir arada yer alıyor. Aralarında Halil Paşa (1857-1939), Hüseyin Zekâi Paşa (1860-1919), Ali Bey, Hüseyin Giritli (1873-?), Diyarbakırlı Tahsin (Siret) (1875-1937), Ali Sami Yetik (1876-1945), Mehmet Ruhi Arel (1880-1931), Ali Cemal Benim (1881-1939) ve Hikmet Onat (1882-1977) gibi figürler bulunuyor. Bu eserler, tarihî mirasın görsel izlerini taşıyarak asker ressamlık geleneğinin köklerine ışık tutuyor.

Günümüzün asker ressamları ve tema: Türk Dünyası:

Günümüz asker ressamlarının çalışmaları sergide "Türk Dünyası" temasıyla sunuluyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ortak kültürel miras; tarih, dil, sanat, mimari ve geleneklerin farklı yansımaları üzerinden yorumlanıyor. Bozkır manzaralarından geleneksel motiflere, mimari öğelerden kent yaşamının ruhuna kadar çeşitli görsel unsurlar çağdaş anlatımlarla tuvale aktarılıyor.

Sergide yer alan günümüz sanatçıları arasında Ahmet Öğreten, Ayhan Özyavuz, Baha Özyükseler, Benan Küçükoğlu, Cihangir Akşit, Emine Apatay Alkanalka, Erdal Bölükbaşı, Ersin Yaman, Ertan Aykanat, Erol Altunay, Erol Efir, Halil Öztunç, Haluk Aydemir, Hürriyet Munanoğlu, Hüseyin Bulut, Hüseyin Korzay, İkrami Özturan, Kamuran Apaydın, Kazım Murat Özkan, Nadir Soydan, Nazım Kervan, Nazmi Tokgöz, Necdet Şen, Oktay Yener, Özcan Kutlu, Özer Ünsal, Sabri Topdağı, Selahattin Sosay, Seyfettin Koç, Sinan İlen, Şenol Alparslan, Turan Kaplan, Yasin Çiçek ve Yaşar Yıldız gibi isimler yer alıyor.

Atölye geleneği ve buluşma anları:

Sergide özel bir yer tutan katılımlardan biri, Emekli Tümgeneral Dr. Cihangir Akşit oldu. 1979 yılında Kara Harp Okulu Resim ve Seramik Atölyesi'ni kurarak genç subaylara sanatı aşılayan Akşit, kendi eserleriyle sergide yer aldı ve açılışta hazır bulundu. Yıllar sonra atölye kurucularıyla bir araya gelinmesi, asker ressamlar arasında duygusal ve tarihsel bir köprü oluşturdu.

Halkın ilgisi de dikkat çekiciydi: Sergiyi görmek üzere Yalova'dan 40 sanatsever, "resim" ve "türkü dostları grubu" adıyla bir otobüs kiralayarak Ankara'ya geldi ve sergideki eserleri yakından inceledi. Bu ziyaret, asker ressamlık mirasına duyulan ilginin şehir sınırlarını aştığını gösterdi.

Asker ressamlık geleneğinin geçmişten günümüze uzanan sürekliliğini vurgulayan sergi, hem tarihî örnekleri hem de çağdaş yaklaşımları bir arada sunarak ziyaretçilere kapsamlı bir perspektif sunuyor. Ziyaretçiler, eserlerdeki tarihî derinlik ile günümüz yorumları arasındaki bağları keşfetme fırsatı buluyor.

TÜRK RESİM SANATININ GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN ASKER RESSAMLAR KUŞAĞI’NIN ESERLERİ İLE GÜNÜMÜZ ASKER RESSAMLARININ ÇALIŞMALARI, “ASKER RESSAMLAR SERGİSİ” İLE ANKARA’DA SANATSEVERLERLE BULUŞTU.