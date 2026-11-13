Aile hekimliğinde uzaktan bakım: UHDS ile görüntülü randevu uygulaması

UHDS nedir ve ne amaçlıyor:

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi UHDS, vatandaşların bulundukları ortamdan ayrılmadan aile hekimleri ve ilgili sağlık personeliyle çevrim içi ve görüntülü görüşme yapmasını sağlayan dijital bir uygulamadır. Sistem; sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, hizmetlerin sürekliliğini sağlamak ve dijital imkanları sağlık hizmetlerinde etkin biçimde kullanmak amacıyla hayata geçirilmiştir.

UHDS aracılığıyla sunulan hizmetler arasında uzaktan değerlendirme, danışmanlık, bilgilendirme, izlem ve takip yer alıyor. Bu yaklaşım özellikle sağlık kuruluşuna ulaşmakta zorluk yaşayan kişiler için pratik bir seçenek sunuyor.

Kimler öncelikli fayda sağlayacak:

Aile hekimliği kapsamında UHDS, yaşlılar, engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve sağlık kuruluşuna erişimde güçlük yaşayan bireyler için erişim kolaylığı sağlamak üzere tasarlandı. Aile hekimi Dr. Okşan Serpil Can, sistemin bu grupların uygun sağlık hizmetlerini bulundukları ortamdan almasına imkan verdiğini belirtiyor.

Uzaktan hizmet yelpazesi aile hekimliği muayenelerinin yanı sıra gebelik ve lohusalık takibi, kanser tarama sonuçlarının değerlendirilmesi, sigara bırakma danışmanlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezleri danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişletilebiliyor.

Uygulama, erişim ve sınırlılıklar:

UHDS ile amaç yalnızca erişimi kolaylaştırmak değil; aynı zamanda hasta takibini güçlendirmek, sağlık hizmetlerinin sürekliliğini temin etmek ve gerektiğinde vatandaşları doğru sağlık kuruluşlarına zamanında yönlendirmektir. Dr. Okşan Serpil Can, uzaktan sağlık hizmetlerinin yüz yüze muayenenin yerine geçmesi gereken tüm durumlar için uygun olmadığını, uygun koşullarda tamamlayıcı bir araç olarak kullanılacağını vurguluyor.

Vatandaşlar aile hekimliği randevularına MHRS web sitesi, MHRS mobil uygulaması veya e-Nabız uygulamasındaki Randevularım bölümünde yer alan kamera simgesi aracılığıyla katılabilecek. Ayrıca MHRS'de kayıtlı doğrulanmış telefon numaralarına gönderilen SMS bağlantıları üzerinden de görüşmeye erişim sağlanabiliyor. Bu erişim seçenekleri, acil olmayan takiplerin ve danışmanlık hizmetlerinin daha düzenli sürdürülmesine katkı hedefliyor.

Sağlık yetkilileri, vatandaşları UHDS'yi etkin kullanmaya davet ediyor ve sistemin uygun şekilde entegre edilmesiyle hem bireysel bakım kalitesinin hem de sağlık hizmetleri yönetiminin iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

Aile hekimliklerinde UHDS ile uzaktan sağlık hizmeti