Diyabet alarmı: yılda bir kan şekeri ölçümü erken teşhisi kolaylaştırıyor

Samsun’da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Diyabet Derneği ortak etkinlik düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz şeker, tansiyon, kilo ve boy ölçümleri yapıldı. Değerleri yüksek çıkanlar alandaki hekim ve diyetisyenler tarafından ilgili hastanelere yönlendirildi.

etkinlikte yapılan ölçümler ve yönlendirme:

Stantlar ziyaretçilere kapsamlı tarama imkânı sağladı; yapılan ölçümler sonucunda riskli bulunan vatandaşlara anında bilgilendirme yapılarak gerekli sağlık birimlerine başvurmaları sağlandı. Organizasyonda görevli doktor ve diyetisyenler, ölçüm sonuçlarına göre kişisel öneriler verdi ve takip gerektirenlerin yönlendirilmesini gerçekleştirdi.

uzmanların uyarıları ve önerileri:

Samsun Diyabet Derneği Başkanı, Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, diyabetin dünyada en sık görülen ve komplikasyonlara yol açarak yaşam kalitesini bozan hastalıklardan olduğunu hatırlattı. Dr. Dinççağ, dünyada 635 milyon insanın diyabetli olduğunu ve aynı sayıda teşhis konmamış "gizli şeker" vakasının bulunabileceğini belirtti. Çok su içme, sık idrara çıkma, aşırı yeme, ailede diyabet öyküsü, kilolu olmak ve hareketsiz yaşamın risk faktörleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Dr. Dinççağ, herkese yılda bir kez kan tahlili yaptırmaları ve sık sık tansiyon ölçtürmeleri önerisinde bulundu. Ayrıca çocuklarda artan obezite ve şişmanlığın gelecekte diyabet ve kalp hastalıklarının artmasına zemin hazırlayacağına dikkat çekerek, çocuklara sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlığı kazandırmanın önemine işaret etti.

SBB Yaşlı Bakım ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Söylemez de belediye olarak vatandaşların sağlıklarını korumaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Söylemez, stantlarda yapılan ölçümlerin, vatandaşların daha uzun ve sağlıklı yaşam sürmelerine katkı sağlamak için yapıldığını, doktor ve diyetisyenlerin hazır bulunduğunu ve yüksek değer görülenlerin yönlendirildiğini aktardı.

Etkinlik kapsamında halk bilgilendirilirken, çocuklara yönelik farkındalık çalışması olarak balon hediye edildi.

SAMSUN'DA 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ NEDENİYLE KURULAN STANTTA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ TARAMA YAPILIRKEN, DİYABET HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ. İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. M. EMİN DİNÇÇAĞ (SOLDAN ÜÇÜNCÜ)