Dijital vicdanın sınavı: mecralarda ahlak

Diyanet hutbesinde dijital mecrada ahlak işlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okunan bu haftaki cuma hutbesinin konusu "Dijital mecrada ahlak" olarak belirlendi. Hutbede, sosyal medyanın bilinçsiz kullanımının bireyler ve toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ele alındı; teknoloji ve iletişim araçlarının doğru ve ölçülü kullanılmasının önemi vurgulandı.

sosyal medyanın riskleri:

Hutbede, sosyal medyada geçirilen uzun saatlerin ve faydasız içeriklerle zaman kaybının aile hayatına, bireysel dikkat ve sorumluluklara zarar verebileceği belirtildi. Metinde, gösteriş ve beğenilme arzusu nedeniyle kişilerin özünden kopabileceği; bu ortamların sunduğu görünmezlik hissinin ise tecessüs, yalan, hakaret ve iftira gibi yanlış davranışlara yol açabildiği bildirildi.

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle bilginin hızla yayıldığı dijital ortamlarda doğrulukla yanıltıcının, mahremiyetle ifşanın sınırlarının bulanıklaştığına dikkat çekildi. Bu bağlamda kullanıcıların paylaşımlarında doğruluk, mahremiyet ve edep ilkelerine riayet etmeleri gerektiği ifade edildi.

Mümin, gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da ilkeli, tutarlı ve kontrollü hareket etmelidir. denilerek, söz ve davranışların dijital mecralarda da ahlaki bir süzgeçten geçirilmesinin önemi hatırlatıldı.

tavsiye ve sorumluluk çağrısı:

Hutbede ayrıca dijital dünyanın özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilediği vurgulandı. Uzun süreli ekran kullanımı ve faydasız içeriklerle geçirilen zamanın, gençlerin gerçek hayattan kopmasına, dikkat dağınıklığına ve aile içi iletişimin zayıflamasına neden olabileceği belirtildi.

Metinde, "Cenab-ı Hakk’ın hepimizi murakabe ettiğinin bilinciyle hareket etmek, söylediğimiz sözlerin, paylaştığımız bilgilerin ve yaptığımız yorumların doğuracağı sonuçları hesaba katmaktır." ifadesine yer verildi ve dijital mecraların samimiyetin, kardeşliğin, hakikatin ve güzel ahlakın yayılmasına vesile kılınması gerektiği çağrısı yapıldı.

Hutbe, avucumuzdaki ekranların farkına varmadan vaktimizin büyük bölümünü alabileceği, bu yüzden yanı başımızdaki sohbetlerin, aile muhabbetinin ve nesillere bırakılacak hatıraların korunmasının önemine dikkat çekilerek sonlandı. Okunan hutbe, bireyleri dijital mecralarda sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve paylaşımlarını ahlaki ölçütlerle değerlendirmeye davet etti.

BU HAFTAKİ CUMA HUTBESİNDE SOSYAL MEDYANIN BİLİNÇSİZ KULLANIMI, FAYDASIZ İÇERİKLERLE ZAMAN KAYBI, HAKARET VE İFTİRA GİBİ DAVRANIŞLARIN YOL AÇTIĞI AHLAKİ SORUNLAR ELE ALINIRKEN, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN DİJİTAL DÜNYANIN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUNMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI.