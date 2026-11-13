Diyabette erken tanı ve yaşam tarzı değişiklikleri hayati önem taşıyor

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Akçura, diyabetin pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun üretilen insülini etkili kullanamaması sonucunda kan şekeri düzeyinin yükselmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Hastalığın sık idrara çıkma, aşırı susama, halsizlik, kilo kaybı ve bulanık görme gibi belirtiler verebileceğini, ancak uzun süre belirti göstermeden sessiz ilerleyebileceğini vurguladı.

Erken belirtiler ve tanı yolları:

Dr. Akçura, kişinin kendini iyi hissetmesinin kan şekerinin normal olduğu anlamına gelmediğini belirterek, belirtileri olanların bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini söyledi. Tanıda açlık kan şekeri, HbA1c ve gerekli durumlarda şeker yükleme testi (OGTT) gibi yöntemlerden yararlanıldığını, hangi testin uygulanacağına hekim tarafından karar verildiğini aktardı.

Kimler risk altında ve ne zaman tarama yapılmalı:

Birinci derece yakını diyabet olanlar, fazla kilolu veya obez kişiler, hareketsiz yaşam sürenler, yüksek tansiyonu olanlar ve gebelikte diyabet geçirmiş olanların daha yüksek risk taşıdığını belirten Akçura, Amerikan Diyabet Derneği’nin 2026 önerileri doğrultusunda erişkinlerde 35 yaşından itibaren düzenli diyabet taramasına başlanması gerektiğini, fazla kilolu ya da ek risk faktörü taşıyanlarda ise daha erken tarama yapılmasının önem taşıdığını söyledi.

Tip 2 diyabetin önlenmesinde sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve uygun vücut ağırlığının korunmasının kritik olduğunu belirten uzman, haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş gibi orta yoğunlukta hareket önerdi ve tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Akçura, diyabet yönetiminin yalnızca kan şekeri ölçümü ile sınırlı olmadığını; göz, böbrek, sinir ve ayak sağlığı değerlendirmesi ile kan basıncı ve kolesterol düzeylerinin izlenmesinin de bakımın önemli parçaları olduğunu vurguladı. Düzenli takip ve zamanında tedavi ile diyabete bağlı komplikasyonların önlenebileceğini veya ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini sözlerine ekledi.

BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI DR. CAN AKÇURA