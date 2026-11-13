Çocuklukta kazanılan diş bakım alışkanlıkları ömür boyu gülüşü belirliyor

MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat İlçe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimleri Dt. Ömer Faruk Aksoy ve Dt. Başak Helin Güneş, süt dişlerinin çocukların büyüme ve gelişimindeki önemine dikkat çekerek, erken yaşta edinilen ağız bakımı alışkanlıklarının ileride sağlıklı bir ağız yapısının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Çocuklarda süt dişlerinin rolü:

Dt. Ömer Faruk Aksoy, süt dişlerinin geçici olmalarına rağmen birçok işlevi bulunduğunu belirtti. Bu dişlerin sadece beslenme ve çiğneme için değil, konuşma gelişimi ve çene yapısının doğru şekillenmesi için de hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Aksoy, süt dişlerinin daimi dişlerin doğru konumda sürmesine rehberlik ettiğini vurguladı ve ilk süt dişlerinin genellikle 6. ay civarında çıkmaya başladığını, yaklaşık 3 yaşında 20 süt dişinin tamamlandığını aktardı. Ayrıca süt dişlerinin yaklaşık 6 yaşından itibaren dökülmeye başladığını ve bu sürecin genellikle 12 yaş civarına kadar devam ettiğini ifade etti.

Koruyucu bakım ve düzenli kontrollerin önemi:

Dt. Başak Helin Güneş, çocukluk döneminde kazanılan ağız ve diş bakım alışkanlıklarının ileriki yıllardaki ağız sağlığını belirlediğini söyledi. Güneş, süt dişlerinin erken kaybının ilerleyen dönemlerde diş diziliminde sorunlara yol açabileceğini; bu durumlarda uygulanan yer tutucuların daimi dişler için gerekli boşluğun korunmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Diş çürüklerinin erken teşhis edilmesi, koruyucu uygulamaların zamanında yapılması ve çocukların ağız sağlığının korunması için düzenli diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Güneş, çocukların 6 ayda bir diş hekimi kontrolünden geçirilmesini tavsiye etti.

Her iki hekim de, süt dişlerinin geçici oluşunun önemini azaltmadığını; çocukluk döneminde gösterilen özenin sadece daha güzel bir gülüş sağlamakla kalmayıp, gelecekteki diş sağlığı açısından da belirleyici olduğunu ifade etti.

DT. ÖMER FARUK AKSOY, SÜT DİŞLERİNİN GEÇİCİ OLMALARINA RAĞMEN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİĞİNİ BELİRTEREK, BU DİŞLERİN YALNIZCA BESLENME VE ÇİĞNEME AÇISINDAN DEĞİL, KONUŞMA GELİŞİMİ VE ÇENE YAPISININ SAĞLIKLI OLUŞUMU BAKIMINDAN DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINI İFADE ETTİ.