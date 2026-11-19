Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlığımız ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının adı kullanılarak gönderilen bazı mesajların ve telefon aramalarının asılsız olduğuna ilişkin resmi bir duyuru yayınladı.

Nelerin hedeflendiği:

Açıklamada, "destek ödemesi", "bayram yardımı", "ev hanımlarına destek" ve "evlilik kredisi" gibi vaatlerle gönderilen sahte mesajlar, bağlantılar ve gerçekleştirilen telefon aramalarının asılsız olduğu belirtildi. Bakanlık ve vakıfların SMS, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden bağlantı göndermediği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, vatandaşlardan T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi, kart bilgisi veya doğrulama kodu gibi kişisel ve finansal bilgilerin istenmeyeceğini kaydetti. Hiçbir yardım için "başvuru ücreti", "dosya masrafı" veya "aidat" adı altında ödeme talep edilmediğinin altı çizildi.

Hangi adımlar atılmalı:

Bakanlık, şüpheli mesajlara itibar edilmemesi, şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve telefonda kişisel bilgilerin paylaşılmaması uyarısında bulundu. Güvenilir bilgi almak isteyenler için resmi kaynaklar olarak http://turkiye.gov.tr, http://aile.gov.tr ve ALO 144 gösterildi.

Kamu açıklaması, benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor ve resmi kurumların iletişim biçimleri konusunda net sınırlar çiziyor: elektronik mesajlarla doğrudan bağlantı göndermeyen kurumlara karşı temkinli davranmak gerekiyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN, "BAKANLIĞIMIZ İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ ADI KULLANILARAK ‘DESTEK ÖDEMESİ’, ‘BAYRAM YARDIMI’, ‘EV HANIMLARINA DESTEK’, ‘EVLİLİK KREDİSİ’ GİBİ VAATLERLE GÖNDERİLEN SAHTE MESAJLAR VE BAĞLANTILAR, GERÇEKLEŞTİRİLEN TELEFON ARAMALARI ASILSIZDIR" DENİLDİ.