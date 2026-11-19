Devir teslim töreni:

Kuşadası Ticaret Odası'nda (KUTO) seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yeni yönetim dönemi resmen başladı. Anıl Metin Oto, gerçekleştirilen törende Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini önceki başkan Serdar Akdoğan'dan devraldı. Görevin tesliminin ardından iki başkan ortak bir basın açıklaması yaparak yeni döneme ilişkin ilk resmi adımı duyurdu.

Uzun yıllardır başkanlık görevini yürüten Serdar Akdoğan, görevi devrettikten sonra KUTO bünyesindeki sorumluluklarını değiştirdi; Akdoğan'ın, yeni dönemde Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini üstlendiği açıklandı.

Meclis seçimi ve yönetim kadrosu:

Devir teslim töreninin ardından gerçekleştirilen meclis başkanlığı seçiminde tek aday olan Tolga Erdem, kullanılan 33 oyun tamamını alarak Meclis Başkanı seçildi. Seçimin ardından meclis yönetiminde görev dağılımı yapıldı; Meclis Başkan Yardımcılığına Özgür Evran, Meclis Katipliği görevine ise Buket Çallı getirildi.

Komisyon atamaları bekleniyor:

Meclis başkanlığı ve yönetim kadrosunun belirlenmesiyle oda gündemi komisyon seçimlerine kaydı. Oda bünyesinde görev yapacak komisyonların belirlenmesine yönelik seçimlerin ilk meclis toplantısında yapılması bekleniyor ve yeni yönetimin öncelikleri ile çalışma takvimi bu toplantıda netleşecek.

KUŞADASI TİCARET ODASI’NDA (KUTO) SEÇİM SÜRECİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN YENİ YÖNETİM DÖNEMİ BAŞLADI. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN ANIL METİN OTO, DÜZENLENEN TÖRENLE GÖREVİ SERDAR AKDOĞAN’DAN DEVRALIRKEN, MECLİS BAŞKANLIĞINA İSE 33 OYLA TOLGA ERDEM SEÇİLDİ.