bolu diyetisyeninden karadeniz bolluğu değerlendirmesi

Karadeniz'de artan av miktarı, tezgahlarda canlılık ve uygun fiyatlar getirdi. Bolu'da görev yapan Diyetisyen Damla Kilerci, balığın besin değerleri ve tüketim önerileri hakkında uyarılarda bulundu. Kilerci, balığın bağışıklık sistemi, kalp ve beyin sağlığı için önemli olduğunu belirterek tüketiminin mevsimsel ve pişirme biçimine göre farklı sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

balığın sağladığı yararlar:

Kilerci, balığın yüksek kaliteli protein, D vitamini ve omega-3 açısından zengin olduğunu vurguladı. Omega-3 yağ asitlerinin damar içi iltihabı azalttığını, kötü kolesterolü düşürmeye ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olduğunu belirterek bunun kalp sağlığı için kritik bir destek olduğunu söyledi. Ayrıca balığın beyin fonksiyonlarını desteklediğini, düzenli tüketimin hafıza ve odaklanma üzerinde olumlu etkileri olduğunu ifade etti.

Kilerci, sağlıklı yetişkinler için haftada en az iki gün balık tüketimi ve tek porsiyonun yaklaşık 350 gram (yaklaşık iki avuç içi) olması gerektiğini belirtti. Çocuklarda zihinsel gelişim için de balığın önemine dikkat çekildi.

pişirme biçimi ve ağır metal uyarıları:

Diyetisyen, balığın faydasını korumak için pişirme şeklini dikkatle seçmenin şart olduğunu söyledi. Kilerci, "Şifa niyetine yediğiniz balıklar zehre dönüşebiliyor" uyarısıyla kızartmanın riskine işaret etti; tavada bol yağda kızartıldığında omega-3 yağ asitlerinin yüksek ısıda bozulduğunu ve bunun inflamasyonu artırabileceğini belirtti. Bu nedenle balığın faydasını yüzde 100 almak için kendi suyuyla pişirme, fırın, ızgara veya buğulama gibi yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini önerdi.

Ayrıca balık türleri arasında ağır metal birikimi farkına dikkat çekildi. Kilerci, balığın denizdeki ömrü uzadıkça cıva ve diğer ağır metalleri biriktirme riskinin arttığını belirterek hamsi, istavrit ve sardalya gibi kısa ömürlü, küçük boy balıkların ağır metal açısından daha güvenilir olduğunu söyledi.

hangi balık hangi ihtiyaca iyi gelir:

Kilerci, türlere göre besin farklılıklarını da anlattı: Somon, uskumru ve sardalya omega-3 açısından zengin; palamut D vitamini ve B12 deposu; hamsi ve istavrit ise kılçıklarıyla birlikte tüketildiğinde iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Mevsiminde ve taze tüketilen yerel balığın en faydalı seçenek olduğunu, pahalı ithal ürünlere ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Sonuç olarak Kilerci, Karadeniz bolluğundan faydalanırken doğru tür seçimi, uygun porsiyon ve sağlıklı pişirme yöntemlerinin balığın şifa etkisini koruyacağını; aksi halde faydanın zarar verebilecek duruma dönüşebileceğini hatırlattı.

KARADENİZ’DE BALIK BOLLUĞU BALIKÇILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜRKEN, UYGUN FİYATLAR VATANDAŞIN DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR. BALIK TEZGAHLARINDA HAREKETLİLİK YAŞANIRKEN, DİYETİSYEN DAMLA KİLERCİ, BALIĞIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEN KALP VE BEYİN SAĞLIĞINA KADAR BİRÇOK FAYDASI BULUNDUĞUNU BELİRTEREK HAFTADA EN AZ İKİ GÜN TÜKETİLMESİNİ ÖNERDİ.