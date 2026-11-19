Kaza yerinde yaşananlar

Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun Seyitgazi ilçesi Sarayören Mahallesi mevkiinde iki otomobilün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler araç içinde sıkıştı. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 26 ZC 852 plakalı otomobil ile 20 yaşındaki Caner Y. idaresindeki 43 AR 516 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki sürücüyü de araçlarından çıkarabilmek için çalışma yaptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından her iki sürücü ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Sürücülerin durumu ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan sürücülerden 20 yaşındaki Caner Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Diğer sürücü S.A. ise tedavi altına alındı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma ekipler tarafından sürdürülüyor.

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