Mezuniyet töreni:

Türkiye’nin desteğiyle hizmet veren Şam Kalp Cerrahisi Hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamlayan 19 pratisyen hekim, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. Törene Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin el-Hatip, Şam Sağlık Müdürü Dr. Vail Dağmeş, hastane yönetimi ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Sınav ve katılım detayları:

Şam Büyükelçisi Yılmaz, törende kardiyoloji uzmanlık sınavının 11-12 Kasım tarihlerinde hastanede düzenlendiğini hatırlatarak, bu sınavın iki ülke sağlık bakanlıkları arasındaki ilişkinin bir nişanesi olduğunu vurguladı. Yılmaz, kardiyoloji alanında uzmanlık sınavına giren 65 asistanın 19’unun hastanede ihtisasını tamamladığını, asistanların tamamının sınavı geçtiğinin kendilerini memnun ettiğini belirtti ve kalan 46 kişinin de eğitimlerini tamamlayarak Suriye sağlık sistemini güçlendireceği temennisinde bulundu.

Hastanenin rolü ve gelecek hedefleri:

Şam Kalp Cerrahisi Hastanesi, iki ülkenin ortak çabalarıyla yeniden aktif hale getirilerek vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sunmaya başladı. Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Fırtına törende, etkinliğin hastanede ilk kez düzenlendiğini ve yeni mezunları uğurlamanın hem kutlama hem de eğitimsel bir toplantı niteliği taşıdığını söyledi. Fırtına, hastanenin fiziki koşullarının ve donanımının başarılı olduğunu; bundan sonraki hedefin ise hizmet kalitesini daha da artırmak için personelin eğitimi olduğunu ifade etti.

Fırtına, asistan doktorların yanı sıra uzmanlar, hemşireler, teknisyenler ve temizlik personeli dahil olmak üzere tüm kadronun eğitimine önem verileceğini, amaçlarının sağlık hizmetlerini mümkün olan en yüksek düzeye taşımak olduğunu belirtti.

Şam Sağlık Müdürü Dr. Vail Dağmeş ise hastanenin Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğinin somut bir meyvesi olduğunu; işletmenin, ücretsiz hizmet sunumunun ve Türkiye’deki bilgi birikiminin aktarılmasının ülkedeki tıbbın geliştirilmesine katkı sağladığını dile getirerek, hastanede hem Suriyeli hem de Türk öğrencilerin eğitim gördüğünü kaydetti.

Etkinlik, iki ülke arasındaki sağlık iş birliğinin eğitim, hizmet sunumu ve kapasite geliştirme alanlarında nasıl sonuç verdiğine dair somut bir örnek teşkil ediyor. Mezun olan 19 doktorun belgelerini alması, hastanenin eğitim misyonunu güçlendirirken bölgedeki kardiyovasküler sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

SURİYE'DE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE HİZMET VEREN ŞAM KALP CERRAHİSİ HASTANESİ'NDE UZMANLIK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 19 DOKTOR, DÜZENLENEN TÖRENLE MEZUNİYET BELGELERİNİ ALDI.