sefer iptalleri ve duyuru:

Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan şirket olarak, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptaller, 20 Kasım tarihinde planlanan seferleri kapsamaktadır.

etkilenen sefer saatleri:

Yapılan açıklamaya göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den 15.00 ve Bozcaada'dan 14.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den 13.00 ve Gökçeada'dan 11.00 seferleri iptal kapsamına alındı.

yolcular için notlar:

İptal edilen seferlerden etkilenecek yolcuların planlarını yeniden düzenlemeleri, bilet ve araç yerleşimi konularında güncel duyuruları takip etmeleri öneriliyor. Şirketin resmi bilgilendirmeleri doğrultusunda hareket edilmesi, olası mağduriyetlerin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA VE GÖKÇEADA İLÇELERİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI FERİBOT SEFERLERİ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.