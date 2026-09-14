AJet'ten sonbahar ve kış rotalarına yüzde 30 indirim fırsatı

AJet yurt içi kampanyasını duyurdu:

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt içi seferlerde geçerli yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında tüm yurt içi biletler yüzde 30 indirimli satışa sunuluyor ve yolculara sonbahar ile kış döneminde daha fazla rota keşfetme olanağı veriliyor.

Satış ve uçuş tarihleri:

İndirimli biletler, 14 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00'den başlayıp 15 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar satın alınabilecek. Kampanya ile alınan biletler, 5 Ekim 2026 - 15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak; 28 Ekim - 1 Kasım, 13 Kasım - 22 Kasım, 31 Aralık - 4 Ocak dönemleri hariç tutuluyor.

Ağı, koltuk fiyatları ve satış kanalları:

AJet, yurt içinde 39 noktaya sefer düzenliyor ve kampanya boyunca koltuk seçimlerinde de indirim uyguluyor. Standart koltuklar 99 TL'den, ön sıralar 199 TL - 299 TL, acil çıkış koltukları ise 349 TL olarak fiyatlandırıldı. Kampanya kapsamında bilet satışları sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Şirketin sunduğu bu kampanya, bütçe dostu seçeneklerle seyahat planlayan yolculara sınırlı süreli fırsat sunuyor; alım dönemine ve hariç tutulan tarihlere dikkat edilmesi gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ HAVA YOLU ŞİRKETİ AJET, YURT İÇİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI. KAMPANYA İLE TÜM YURT İÇİ SEFERLERDE BİLETLER, YÜZDE 30 İNDİRİMLE SATIŞA SUNULDU.