Göncek’te üretici eğitimleri: organik tarım ve süt hijyeni öncelik oldu

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde, üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Toplantıyı Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli yönetti ve köydeki çiftçilere ile hayvan yetiştiricilerine ayrı oturumlar yapıldı.

eğitimin içeriği:

Çiftçilere organik tarım uygulamalarının önemi ve saha uygulamaları hakkında bilgi verilirken; yetiştiricilere ise süt hijyeni konusunda eğitim sağlandı. Eğitimlerde alan uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üretim kalitesinin artırılmasına vurgu yapıldı.

amaç ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, bu tür eğitimlerin sağlıklı ve kaliteli tarımsal üretimin desteklenmesi, organik üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinç düzeyinin yükseltilmesi amacıyla devam edeceğini belirtti. İlerleyen dönemde benzer çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

EMET’TE ÇİFTÇİLERE ORGANİK TARIM, YETİŞTİRİCİLERE SÜT HİJYENİ EĞİTİMİ