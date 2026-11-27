Erzurum’da bir zanaat yolculuğu:

Bülent Yazıcı, Erzurum’da Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü’nde mutemet olarak çalışan ve dört çocuk babası 52 yaşında bir usta. Küçüklüğünden beri sanata ilgili olan Yazıcı, yaklaşık 16-17 yıl önce sosyal medyada izlediği bir naht videoyla bu alana yöneldi ve meslektaşlarıyla görüşerek, araştırmalar yaparak kendisini geliştirdi.

Bugüne kadar ortaya koyduğu eser sayısını yaklaşık 3 bin olarak belirten Yazıcı, Erzurum’da naht sanatını icra eden tek usta konumunda. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından eserleri incelenip Ankara’da gerçekleştirilen mülakat sonucu kendisine Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanı verildi.

Eserlerin gittiği adresler ve eğitim çalışmaları:

Yazıcı’nın eserleri arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere çeşitli resmi kurumlar, bakanlıklar, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları bulunuyor. Birçok ürün hediye olarak da takdim edildi ve resmi koleksiyonlarda yer aldı.

Usta, bilgi ve becerisini aktarmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) kapsamında eğitimler veriyor. Yazıcı, kursiyerlerinin olduğunu fakat rağbetin daha da artmasını istediğini belirtiyor; gençlerin boş zamanlarını değerlendirerek bu sanat dalına yönelmelerini teşvik ediyor.

Naht sanatının teknik ayrıntıları:

Naht sanatı, hüsn-i hat eserleri ve geleneksel motiflerin kıl testeresi veya oyma aletleriyle ahşap başta olmak üzere çeşitli malzemelere üç boyutlu işlenmesi olarak tanımlanıyor. Yazıcı, çalışmalarına önce tasarımla başladığını, tasarım çıktılarını ağacın üzerine yapıştırıp görünür kısımları el matkabı ve ardından kıl testeresiyle keserek ilerlediğini anlatıyor.

Bir eserin üretim süresi, tasarımın yoğunluğu ve detaya göre değişiyor. Yazıcı’nın verdiği örneklere göre işler bir hafta ile üç ay arasında, kimi zaman 20-25 gün ya da daha uzun sürebiliyor. Bu çeşitlilik, nahtın hem sabır hem de ince el işçiliği gerektiren bir uğraş olduğunu gösteriyor.

Yazıcı, hem sanatın yaygınlaşması hem de gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla atölye ve kurslarda öğrenci kabul etmeye devam ediyor ve naht sanatının önemine dikkat çekiyor.

ERZURUM'DA 52 YAŞINDAKİ NAHT USTASI BÜLENT YAZICI, İNTERNETTE GÖRDÜĞÜ BİR VİDEOYLA BAŞLADIĞI SANATIN "SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI" OLDU.