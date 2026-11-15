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Akçadağ'da DSİ mevkiinde kaza: otomobilde sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı

Malatya Akçadağ'da DSİ mevkiinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı; araçta sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ve kaza soruşturuluyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:04

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akçadağ'da DSİ mevkiinde kaza: otomobilde sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza yeri ve oluş şekli:

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akçadağ ilçe girişindeki DSİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçadağ istikametinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu, bölgedeki akaryakıt istasyonundan çıkış yapan otomobil ile çarpıştı.

müdahale ve sağlık durumu:

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA&#039;DA HAFRİYAT KAMYONU İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

MALATYA'DA HAFRİYAT KAMYONU İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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