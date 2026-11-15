Akçadağ'da DSİ mevkiinde kaza: otomobilde sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza yeri ve oluş şekli:

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akçadağ ilçe girişindeki DSİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçadağ istikametinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu, bölgedeki akaryakıt istasyonundan çıkış yapan otomobil ile çarpıştı.

müdahale ve sağlık durumu:

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA HAFRİYAT KAMYONU İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI