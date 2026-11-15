Gece arbede silahlı kavgaya dönüştü: Batman Kültür Mahallesi'nde yaralanma

Batman'ın Kültür Mahallesi'nde silahlı kavga
Batman’ın Kültür Mahallesi’nde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayın seyri:
Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı ve kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan kişi için çevredeki ekipler müdahale etti.
Soruşturma ve müdahale:
İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
YARALI, SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
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