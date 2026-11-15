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Gece arbede silahlı kavgaya dönüştü: Batman Kültür Mahallesi'nde yaralanma

Batman’ın Kültür Mahallesi’nde gece çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece arbede silahlı kavgaya dönüştü: Batman Kültür Mahallesi'nde yaralanma

Batman'ın Kültür Mahallesi'nde silahlı kavga

Batman’ın Kültür Mahallesi’nde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı ve kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan kişi için çevredeki ekipler müdahale etti.

Soruşturma ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

YARALI, SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

YARALI, SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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