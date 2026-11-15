Derik’te kömür yüklü tırda çıkan yangın kontrol altına alındı

olayın seyri:

Mardin'in Derik ilçesi Soğukkuyu Mahallesinde kömür yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü.

müdahale ve hasar:

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi ve tır kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından çevredeki güvenlik önlemleri alındı.

araştırma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar sürüyor.

DERİK İLÇESİNDE KÖMÜR YÜKLÜ TIRDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.