Derik’te kömür yüklü tırda çıkan yangın kontrol altına alındı

olayın seyri:
Mardin'in Derik ilçesi Soğukkuyu Mahallesinde kömür yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü.
müdahale ve hasar:
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi ve tır kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından çevredeki güvenlik önlemleri alındı.
araştırma başlatıldı:
Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar sürüyor.
DERİK İLÇESİNDE KÖMÜR YÜKLÜ TIRDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.
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