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Derik’te kömür yüklü tırda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mardin'in Derik ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde kömür yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; tır kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Derik’te kömür yüklü tırda çıkan yangın kontrol altına alındı

olayın seyri:

Mardin'in Derik ilçesi Soğukkuyu Mahallesinde kömür yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü.

müdahale ve hasar:

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi ve tır kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından çevredeki güvenlik önlemleri alındı.

araştırma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar sürüyor.

DERİK İLÇESİNDE KÖMÜR YÜKLÜ TIRDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

DERİK İLÇESİNDE KÖMÜR YÜKLÜ TIRDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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