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Kapaklı'da gece devriyesi: parklardan caddelere huzur ve güven denetimi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri gece boyunca parklar, eğlence mekânları ve trafik noktalarında denetim yaparak huzur ve güveni sağladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:12

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kapaklı'da gece devriyesi: parklardan caddelere huzur ve güven denetimi

Denetim kapsamı ve uygulama noktaları:

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri, ilçe genelinde asayiş ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı kontroller yaptı. Parklar, bahçeler, umuma açık iş yerleri ile alkollü eğlence mekânlarının yanı sıra cadde ve sokaklarda da devriyeler yoğunlaştırıldı.

Uygulamalarda trafik ekipleri araç ve sürücü kontrolleri yaparken, asayiş ekipleri şüpheli durumlara karşı kimlik ve emniyet taraması gerçekleştirdi. Kontrol noktalarında araçlar durdurularak ruhsat, sürücü belgeleri ve trafik kurallarına uyum denetlendi.

Emniyet müdürünün saha ziyareti ve halkla ilişkiler:

Geniş çaplı denetimlere Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri katıldı; çalışma sırasında İlçe Emniyet Müdürü Orhan Memiş de ekiplerle sahada yer aldı. Memiş, denetim yapılan noktalarda vatandaş ve esnafla sohbet ederek uygulamanın amaç ve kapsamını aktardı.

Vatandaşlar denetimlerden memnun olduklarını belirtti; ekipleri sahada görmekten duydukları memnuniyeti ifade eden ilçe sakinleri, güvenlik güçlerine teşekkür etti. Uygulamaların düzenli olarak sürdürüleceği ve halkın güvenliğinin öncelikli tutulacağı vurgulandı.

Yetkililer, gece yapılan uygulamaların hem asayiş hem de trafik güvenliğine katkı sağladığını belirterek vatandaşların şüpheli görünen durumları bildirmelerini istedi. Denetimler, ilçede huzurun korunmasına yönelik düzenli çalışmaların parçası olarak değerlendirildi.

KAPAKLI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE ASAYİŞ VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA...

KAPAKLI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE ASAYİŞ VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA GENİŞ ÇAPLI UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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