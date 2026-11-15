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Uzunköprü'de Kiremitçisalih yolunda 11 düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı

Uzunköprü'de Kiremitçisalih yolunda düzenlenen operasyonda 11 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu belirlenen İ.T. yakalandı; sürücüye 211 bin 629 lira ceza uygulandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uzunköprü'de Kiremitçisalih yolunda 11 düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı

Uzunköprü'de Kiremitçisalih yolunda 11 düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü bir çalışmada toplam 11 düzensiz göçmen ve bir organizatör gözaltına alındı. Olay, Kiremitçisalih köy yolu üzerinde gerçekleşti.

Operasyon ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, 15 Kasım 2026 tarihinde saat 00.40 sıralarında alınan ihbar üzerine Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile 6'ncı Jandarma Trafik Timi müşterek olarak harekete geçti. Şüpheli araç takibe alınarak kontrollü şekilde durduruldu ve araç içinde arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde araçta 4 Afganistan, 1 Özbekistan, 2 Pakistan, 3 Eritre ve 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen tespit edildi. Araç sürücüsü olarak belirlenen İ.T. isimli şahsın organizatör olduğu saptandı ve aracın kendi adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Yasal süreç ve uygulanan ceza:

Göçmenleri taşıyan araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-1 maddeleri gereğince 211 bin 629 lira tutarında idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan İ.T. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, bölgedeki denetim ve istihbarat çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. Soruşturma ve adli süreç ilerledikçe olayla ilgili ek işlemlerin yapılacağı aktarıldı.

11 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 1 ORGANİZATÖR YAKALANDI

11 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 1 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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