Konyaaltı'nda COP31 kapsamında deniz için seferberlik: dalgıçlar bir saatte atıkları topladı

Konyaaltı'nda temizlik çalışması:

Antalya'da devam eden COP31 Taraflar Konferansı etkinlikleri kapsamında, Konyaaltı Sahili'nde eş zamanlı deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirildi. Antalya Valiliği koordinasyonunda düzenlenen çalışmaya Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü, İYAK Sualtı Arama Kurtarma ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte görev alan 20 gönüllü dalgıç, sualtında yaklaşık 1 saat süren çalışma ile dipten atıkları çıkardı.

Öğrenciler sahil bandında ellerinde poşetlerle kıyı temizliği yaparken, dalgıçlar sualtında plastik şişe, cam şişe, teneke kutular ve kıyafet gibi çeşitli atıkları topladı. Toplanan malzemeler torbalar dolusu olarak sahile getirildi ve sınıflandırma için yetkililere teslim edildi.

Çıkarılan atıklar ve farkındalık hedefi:

Çalışmada çıkan atıkların ağırlıklı bölümünü plastik maddeler oluşturdu; bunun yanı sıra cam şişe, metal kutular ve giysiler de bulundu. Etkinlik organizatörleri, bu tür çalışmaların hem kirliliğin boyutunu görünür kıldığını hem de halkta çevre bilinci oluşturmayı amaçladığını belirtti. Yetkililer, düzenli aralıklarla kıyı ve dip temizliği yapıldığını, bu çalışmaların iklim krizi ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için sürdürüleceğini vurguladı.

Yetkililerin açıklamaları:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim İlhami Koç, COP31 sürecinin Antalya için önemli bir organizasyon olduğunu söyleyerek, "150 devlet başkanını ağırladık, firmalar çevreye duyarlılıklarını dile getiriyor. Bizim bugün yaptığımız etkinlik bir dip kenar temizliği; yıl içinde bunu beş kez tekrarlıyoruz. Bu deniz bizim, geleceğe nefes olmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Koç ayrıca halkı Aksu'daki COP31 alanını ziyaret etmeye davet etti ve Expo alanındaki çevresel çalışmaları görmelerini önerdi.

14 yıllık lisanslı dalgıç olduğunu belirten İbrahim Baltan, denizde çok sayıda plastik şişe, kola kutusu, teneke ve giysi bulunduğunu, bunları çıkararak doğaya katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktardı. Baltan, vatandaşların daha bilinçli hareket etmesiyle denizlerin korunacağına dair beklentilerini dile getirdi.

Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Öncü Ceylan Baloğlu ise COP31 çerçevesinde Antalya'nın uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığını hatırlattı ve düzenli dip, kıyı temizliği uygulamalarının devam edeceğini belirtti. Baloğlu, yapılan çalışmanın insanlarda çevre bilinci oluşturmaya yönelik bir mesaj taşıdığını vurguladı.

Etkinlik boyunca toplanan atıkların kayıt altına alınması ve bertarafı ile ilgili süreçlerin takip edileceği bildirildi. Organizatörler, benzer çalışmaların ilerleyen dönemde de süreceğini ve toplumun geniş kesimlerinin katılımının sağlanmasıyla denizlerin korunmasına daha fazla katkı verilebileceğini ifade etti.

ANTALYA VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA ANTALYA MAVİ AKDENİZ İNİSİYATİFİ, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KONYAALTI BELEDİYESİ, ANTALYA KONYAALTI SUALTI SPORLARI KULÜBÜ, İHH SUALTI ARAMA KURTARMA VE ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA KIYI VE SUALTI TEMİZLİĞİ YAPILDI.