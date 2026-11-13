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Akçakale'de eş zamanlı baskın: 13 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Akçakale'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı; 149 hap, 8,32 g sentetik uyuşturucu, 2,07 g eroin ve 27 g esrar ele geçirildi, 13 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akçakale'de eş zamanlı baskın: 13 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen 17 adrese yapılan baskınlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen maddeler:

Aramalarda, suç gelirlerini ve ticareti tespit etmeye yönelik delil niteliği taşıyan çok sayıda madde ele geçirildi; 149 hap, 8,32 gram sentetik uyuşturucu, 2,07 gram eroin ve 27 gram esrar bulundu. Ele geçirilen maddeler muhafaza altına alındı ve incelemeye gönderildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından 13 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa&#039;da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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