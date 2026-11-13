Amasra'da 21 saati aşan maden eylemi sona erdi; işçilere ikramiye sözü verildi

Amasra'da iş bırakma eylemi sona erdi

Bartın’ın Amasra ilçesi Tarlaağzı köyünde bulunan Hattat Enerji ait kömür ocağında çalışan işçiler, maaş ve ikramiye alacaklarının ödenmemesi nedeniyle başlattıkları eylemi sonlandırdı. Toplam 520 madenci çalıştığı ocakta, eyleme katılan 65 işçi dün saat 16:00 civarında çalışmayı bırakarak ocağı kapatma eylemi yapmıştı.

Müzakereler ve bakanlık müdahalesi:

Olayın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir başmüfettiş tam yetkiyle ocağa gönderildi. Bakanlık müfettişi, sendika temsilcileri ile firma yetkilileri arasında yürütülen görüşmelere katıldı. Görüşmelerde firma, işçilere ikramiyelerin bugün yatırılmasını ve kalan maaşlar için yeni bir ödeme takvimi oluşturulmasını kabul etti. Müzakereler, bakanlık garantörlüğünde sürdü.

Süreç ve işçilerin durumu:

Eylem süresince sağlık sorunu yaşayan 10 madenci yer yüzüne çıkartıldı. Mesaide olmayan ve arkadaşlarına destek amaçlı maden ocağı önünde toplanan yaklaşık 100 kişi de gelişmeleri takip etti. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şubesi Başkanı Emrah Açıkgöz, işçilere anlaşma bilgisini verdi ve sürecin artık devlet garantörlüğünde devam edeceğini açıkladı.

Firmanın ödeme taahhüdü ile yasal sürenin dolması gibi gerekçelerle işçiler eylemi sonlandırma kararı aldı. Ocaktan tahliyesine başlanan işçiler, alacakları ödendikten sonra evlerine dönecekler.

Bakanlık müfettişinin nezaretinde sendika yöneticileri ile firma yetkilileri arasındaki görüşmeler, kalan maaşların ödeme takviminin belirlenmesi ve işçilerin aylık ücretlerinin düzenli ödenmesi konularında devam edecek. Anlaşma sağlandığı takdirde konuyla ilgili yazılı bir protokol hazırlanarak taraflarca imzalanacak.

MADEN OCAĞI ÖNÜNDE BEKLEYEN İŞÇİLERE HABERİ TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI AMASRA ŞUBESİ BAŞKANI EMRAH AÇIKGÖZ(SAĞDAN İKİNCİ) VERDİ