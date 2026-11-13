Yıldırım'da kadınlara afet eğitimiyle dirençli aileler hedefleniyor

Yıldırım'da kadınlara yönelik afet eğitimi gerçekleştirildi

Yıldırım Belediyesi, afet bilincini güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği çalışmalara bir yenisini ekledi. Bilinçli Kadın, Dirençli Aile, Güvenli Yarınlar temalı program, 12 Kasım Düzce Depremi’nin 27. yıl dönümünde Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kevser Öztürk, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

programda hangi konular ele alındı:

Etkinlik, Düzce depreminde hayatını kaybedenlerin anılmasıyla başladı; gösterilen belgesel sırasında salonunda duygusal anlar yaşandı. Alanında uzman konuşmacılar, kadınlara afet öncesi, sırası ve sonrasında uygulanabilecek somut adımları anlattı. Eğitim içeriğinde hijyen ve beslenme, ruhsal sağlığın korunması, ailece afet hazırlığı, temel ilk yardım ve evlerde yangın güvenliği gibi hayati konular yer aldı. Katılımcılara pratik öneriler ve ev içinde yapılabilecek basit hazırlıklar hakkında bilgiler verildi.

başkanın vurguları ve kentsel dönüşüm:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı depremlerin yarattığı acıları hatırlatarak, hazırlığın önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Hepimiz biliyoruz ki deprem ülkemizin acı bir gerçeği. Ancak bu gerçeğe karşı tedbir almak bizim elimizde" dedi. Fiziki dönüşümün öncelikli hizmetlerden biri olduğunu belirten Yılmaz, "Coğrafyamızı değiştiremeyiz ama o coğrafyada nasıl yaşayacağımızı ve afetlere nasıl hazırlanacağımızı belirleyebiliriz. Bu nedenle kentsel dönüşümü hayati bir mesele olarak görüyoruz. Binalarımızı yenilerken; mahallelerimizin de çehresini değiştiriyor; parklarıyla, yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla daha güvenli, daha dirençli ve daha sağlıklı yaşam alanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz ayrıca, "Yaşadığımız acıları unutmamak hepimiz için bir vefa borcudur. Bu aynı zamanda bizlere büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Bu sorumluluk, deprem ve diğer afetlere karşı hazırlıklı olmayı yarına bırakmamaktır. Alacağımız küçük önlemler, bizim ve sevdiklerimizin hayatını kurtarabilir" diyerek, afet hazırlığının ailelerin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti. Yılmaz, kadınların üstleneceği öncü rolün ve rehberliğin önemine vurgu yaptı ve kadınların bilgi düzeyinin artırılmasının aileleri daha dirençli kılacağını belirtti.

yetkililerin mesajı ve toplumda kadınların rolü:

Kevser Öztürk, Metin Esen ve Mehmet Buldan da yaptığı konuşmalarda afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşmasında kadınların kritik bir rolü olduğuna dikkat çekti. Yetkililer, eğitimlerin yaygınlaştırılması ve toplumun tüm kesimlerinin afet bilincine dahil edilmesinin önemini vurguladı. Program, katılımcılara dağıtılan bilgilendirici materyaller ve uygulamalı gösterimlerle tamamlandı.

Etkinlikte verilen mesaj, küçük tedbirlerin bile hayat kurtarabileceği; afet hazırlığının hem fiziksel dönüşüm hem de bilgi ve davranış değişikliği ile birlikte ele alınması gerektiğiydi. Programın düzenlenmesi ve katılım, yerel yönetimlerin afet farkındalığını artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

YILDIRIM BELEDİYESİ, AFET BİLİNCİNİ ARTIRACAK VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI GÜÇLENDİRECEK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.