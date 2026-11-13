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AVCI Projesiyle 42 ilde düzenlenen operasyonda 74 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'nin yapay zekâ destekli AVCI Projesiyle, sosyal medya gruplarında kişisel veri ticareti yapan şebekeye 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi; 74 gözaltı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

AVCI Projesiyle 42 ilde düzenlenen operasyonda 74 kişi gözaltına alındı

AVCI Projesiyle yürütülen soruşturma:

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli AVCI Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, başka kişilere ait verilerin izinsiz ele geçirilip satışa sunulduğu tespit edildi. Soruşturmada, isim, soyisim, telefon numarası ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin, mesajlaşma uygulamalarındaki gruplar aracılığıyla ticari amaçla paylaşıldığı ve bazı durumlarda tehdit veya şantaj amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Operasyonun kapsamı:

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada belirlenen adreslere, 42 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yetkililerce hakkında gözaltı kararı verilen 101 kişiden 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda el konulan dijital materyaller ve iletişim kayıtları, delil toplama ve inceleme sürecine alındı.

Soruşturmanın seyri ve takip edilen işlemler:

Soruşturma kapsamında emniyet ekipleri, ele geçirilen verilerin nasıl elde edildiği, grupların örgütlenme biçimi ve elde edilen gelir akışının izlenmesi yönünde çalışmalar yürütüyor. Yetkililer, olayla bağlantılı kişilerin tespit edilmesi, mağdur bildirimlerinin toplanması ve veri sızıntılarının boyutunun netleştirilmesi için adli ve teknik incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Kişisel verileri ele geçiren siber suçlular &#039;AVCI Projesi&#039;yle yakalandı: 74 gözaltı

Kişisel verileri ele geçiren siber suçlular 'AVCI Projesi'yle yakalandı: 74 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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