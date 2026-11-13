Kocasinan'da kapı kapı üyelik seferberliği: Şaban Çopuroğlu sahada

çalışmanın ayrıntıları:

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri genelindeki saha ve teşkilat çalışmalarını Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde sürdürdü. Çalışmaya AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ve teşkilat mensupları eşlik etti. Ekipler, mahallede kapı kapı dolaşarak vatandaşların AK Parti üyelik işlemlerini gerçekleştirdi.

üyelik kayıtları ve teşekkür mektupları:

Gerçekleştirilen ziyaretlerde haneler tek tek dolaşıldı ve yeni üye kayıtları tamamlandı. Çopuroğlu ve teşkilat üyeleri, AK Parti ailesine katılan vatandaşlara Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkür mektuplarını takdim etti. Vatandaşlarla yapılan samimi sohbetlerde partinin sahadaki görünürlüğü ve üye artışının önemi vurgulandı.

saha vurgusu ve teşkilat mesajı:

Çopuroğlu, siyaset yapmanın milletle iç içe olmayı, kapı çalmayı ve ortak hedefler etrafında buluşmayı gerektirdiğini belirtti. Her yeni üyenin teşkilatın gücüne katkı sağladığını ifade eden Çopuroğlu, Kayseri'nin merkezinden ilçelerine, mahallelerinden hanelerine kadar her noktada vatandaşlarla buluşmayı sürdürdüklerini söyledi.

Teşkilat mensuplarıyla birlikte sahada olmaya devam edeceklerini, kapı kapı dolaşarak yeni üyeler kazandırmayı ve AK Parti ailesini büyütmeyi amaçladıklarını kaydetti. Çalışma, yerel düzeyde doğrudan temas kurma ve örgütlenme hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Kayseri genelinde devam eden saha hareketliliği, teşkilat içi eşgüdüm ve yerel karşılık açısından takip edilen bir uygulama olarak öne çıkıyor. Çopuroğlu ve ekipleri, benzer ziyaret ve üye kayıt çalışmalarını diğer mahallelerde de sürdüreceklerini belirtti.

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ŞABAN ÇOPUROĞLU, KAYSERİ GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ SAHA VE TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINA KOCASİNAN İLÇESİ ZÜMRÜT MAHALLESİ’NDE DEVAM ETTİ.