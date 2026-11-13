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köprüde silahlı protesto ve intihar girişimi: pakistan uyruklu şahsın geçmişi ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayrak ve silahla İsrail protestosu yapıp intihar girişiminde bulunan Pakistan uyruklu M.N.'nin notunda psikolojik sorunlar ve önceki iki intihar teşebbüsü bulundu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

köprüde silahlı protesto ve intihar girişimi: pakistan uyruklu şahsın geçmişi ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı protesto ve intihar girişimi

Olay, saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde meydana geldi. Sol şeritte aracını durduran bir şahıs, aracın üstüne çıkarak elinde Türk ve Pakistan bayraklarıyla slogan atmaya başladı; diğer elindeki tabancayla intihara teşebbüs etti. Şahsın İsrail protestosu amacıyla slogan attığı değerlendirildi.

güvenlik müdahalesi ve ikna çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine özel harekât polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılırken, polis ekipleri uzun süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Sonuçta ekipler, şahsın elindeki silahı alarak ikna etti ve aracı üzerinden indirdi.

şahıs ve yürütülen soruşturma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kimliği tespit edilen şahsın Pakistan uyruklu M.N. (30) olduğu belirlendi. Yapılan sorgulama ve görüşmelerde, şahsın daha önce 2 defa intihar girişiminde bulunduğu, üzerinden çıkan notta psikolojik sorunlara dair ifadeler yer aldığı ve babasının vefatı nedeniyle babasının yanına gitmek istediğini belirttiği aktarıldı.

Konu ile ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ŞAHSIN ÜZERİNDEN ÇIKAN NOTTA PSİKOLOJİK SORUNLARININ OLDUĞU VE DAHA ÖNCE DE 2 KEZ İNTİHARA...

ŞAHSIN ÜZERİNDEN ÇIKAN NOTTA PSİKOLOJİK SORUNLARININ OLDUĞU VE DAHA ÖNCE DE 2 KEZ İNTİHARA KALKIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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