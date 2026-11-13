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Moskova’da araç patlaması: Azarov’a yakın isim hastaneye kaldırıldı

Moskova'daki Kirovogradskaya Caddesi'nde seyir halindeki araçta patlama oldu; Azarov'un eski danışmanı Sergey Zavorotny yaralandı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Moskova’da araç patlaması: Azarov’a yakın isim hastaneye kaldırıldı

Moskova'da Kirovogradskaya Caddesi'nde araç patlaması

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Kirovogradskaya Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rusya Soruşturma Komitesi'nin ilk açıklamasına göre patlamada eski Ukrayna başbakanı Nikolay Azarov'un eski danışmanı Sergey Zavorotny yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zavorotny'nin durumu:

Yetkililer, Sergey Zavorotny'nin olay sonrası hastaneye götürüldüğünü ve tedavi altında olduğunu bildirdi. Henüz yaralanmanın niteliği ve Zavorotny'nin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir rapor paylaşılmadı. Soruşturma makamları, olay yerinde delil toplama çalışmalarına başladı.

Güvenlik ve yürütülen soruşturma:

Patlamanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve olayla ilgili araştırma başlatıldı. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırının nedenini ve sorumlularını tespit etmeye yönelik işlemlerin sürdüğünü açıkladı. Polis ekipleri çevredeki kamera kayıtları ve tanık beyanlarını incelemeye aldı.

Son gelişmelerin arka planı:

Olay, Rusya'da art arda yaşanan benzer saldırıların ardından geldi. Dün St. Petersburg'da park halindeki bir araçtaki patlamada 1 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rus yetkililer, daha önce yüksek rütbeli askeri isimler ve savaşa destek veren kişilerle bağlantılı saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu. Ayrıca, eski Ukrayna başbakanı Nikolay Azarov, 2014'te Viktor Yanukoviç'in devrilmesinin ardından Rusya'ya kaçmıştı ve bu olay Azarov'a yakın isimleri hedef alan güvenlik kaygılarını yeniden gündeme getirdi.

Rusya&#039;nın başkenti Moskova&#039;da gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında eski Ukrayna Başbakanı...

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcüsü Sergey Zavorotny yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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