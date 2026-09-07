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Akçakoca-Alaplı yolunda tır ile patpat çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

Düzce'nin Akçakoca-Alaplı kara yolunda tır ile 'patpat'ın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 19:45

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 19:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akçakoca-Alaplı yolunda tır ile patpat çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

Akçakoca-Alaplı yolunda tır ile patpat çarpıştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Alaplı kara yolunda meydana gelen kazada, bir tır ile tarım aracı olarak bilinen 'patpat'ın çarpışması sonucu araçlar yoldan çıktı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Olay ve ilk müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk tespitlerin ardından yaralıları çevredeki hastanelere taşıdı.

Can kaybı ve yaralılar:

Yetkililer kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavileri hastanelerde sürerken, kazanın nedenine dair çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. İncelemeler sürerken, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı ve ulaşımda kontrollü bir akış sağlanıyor.

DÜZCE&#039;NİN AKÇAKOCA İLÇESİ AKÇAKOCA-ALAPLI KARAYOLUNDA YOLUNDA MEYDANA GELEN FECİ TRAFİK KAZASINDA...

DÜZCE'NİN AKÇAKOCA İLÇESİ AKÇAKOCA-ALAPLI KARAYOLUNDA YOLUNDA MEYDANA GELEN FECİ TRAFİK KAZASINDA, KONTROLDEN ÇIKTIĞI BELİRTİLEN BİR TIRIN BİR ARACI EZEREK YOL KENARINDAKİ TARLAYA UÇTUĞU ÖĞRENİLDİ. KAZADA ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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