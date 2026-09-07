Uşak'ta kesişimde çarpışma: anne ve 6 yaşındaki kızı da yaralandı

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı

Kaza, Kemalöz Mahallesi Birinci Gökçen Sokak ile Beşinci Can Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.T. (41) idaresindeki 35 BFK 355 plakalı otomobil ile F.M.S. (42) yönetimindeki 64 BH 928 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Yaralılar ve sağlık durumu

112 ekiplerince, 35 BFK 355 plakalı otomobilde bulunan anne C.T. (41) ile kızı N.A.T. (6) ve diğer araçtaki yolcu E.D. (32) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda toplam 3 kişi yaralandı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

UŞAK’TA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.