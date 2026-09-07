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Siirt-Kurtalan yolunda dört araçlı zincirleme kaza: iki kişi yaralandı

Siirt-Kurtalan yolunda akşam saatlerinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt-Kurtalan yolunda dört araçlı zincirleme kaza: iki kişi yaralandı

Siirt-Kurtalan yolunda zincirleme kaza

Siirt-Kurtalan yolunda akşam saatlerinde cadde üzerinde meydana gelen zincirleme kazada sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve müdahaleler yapıldı.

Kaza anı ve araç sayısı:

Edinilen bilgilere göre kazaya dört araç karıştı. Olayın oluş şekline ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kazada iki kişi yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİİRT-KURTALAN YOLU’NDA ZİNCİRLEME KAZA 2 YARALI

SİİRT-KURTALAN YOLU’NDA ZİNCİRLEME KAZA 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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