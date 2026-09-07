Siirt-Kurtalan yolunda dört araçlı zincirleme kaza: iki kişi yaralandı

Siirt-Kurtalan yolunda zincirleme kaza
Siirt-Kurtalan yolunda akşam saatlerinde cadde üzerinde meydana gelen zincirleme kazada sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve müdahaleler yapıldı.
Kaza anı ve araç sayısı:
Edinilen bilgilere göre kazaya dört araç karıştı. Olayın oluş şekline ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Müdahale ve yaralıların durumu:
Kazada iki kişi yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
SİİRT-KURTALAN YOLU’NDA ZİNCİRLEME KAZA 2 YARALI
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