Bismil'de pikabın çarptığı 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti

Bismil'de sokakta oynayan çocuk yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen kazada 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Olay, ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Sokakta bulunan çocuğa bir pikapın çarptığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, kazanın ardından aracın sürücüsü tarafından kendi imkânlarıyla hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen çocuğun kurtarılamadığı aktarıldı. Olayın ayrıntılarına ilişkin resmi makamlar tarafından herhangi bir ek bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturmanın sonucuna göre olay hakkında hukuki ve idari süreçlerin devam edeceği belirtildi.

Aileye ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dilekleri iletilirken, yetkililer olayla ilgili çalışmanın sürdüğünü açıkladı.

DİYARBAKIR’DA PİKABIN ÇARPTIĞI 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ