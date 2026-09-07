Efeler'de Kuva-yı Milliye ruhu yeni merkezle gelecek kuşaklara taşınıyor

Efeler Belediyesi tarafından Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde düzenlenen törenle, Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi resmen hizmet binasına kavuştu. Dernek, 35 yıllık tarihinde ilk kez kendi binasında, Efeler Belediyesi Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Araştırma ve Uygulama Merkezi ile aynı çatı altında faaliyet gösterecek.

açılış törenine katılım ve protokol

Açılış törenine Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile birlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından protokolle birlikte kurdele kesimi gerçekleştirilerek merkez ve dernek şubesi hizmete açıldı.

merkezin amaçları ve içerdiği çalışmalar

Başkan Anıl Yetişkin konuşmasında, Kuva-yı Milliye kahramanlarının hatırasını yaşatmanın önemine vurgu yaptı ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirtti. "Bugün Aydın’ın, Efeler’in kuruluşunun 104’üncü yılı" ifadesiyle sözlerine başlayan Yetişkin, Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki belgelerin büyük bölümünün Osmanlıca olduğunu, bunların Türkçe’ye çevrilerek milli mücadele tarihinin bilimsel temelde aktarılacağını söyledi.

Yetişkin, derneğin yer tahsisi talebine Efeler Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle onay verdiğini ve merkezin "çok önemli" bir işlev üstleneceğini ifade etti. Başkan ayrıca, Kuvayı Milliye ruhunun çocuklara ve gençlere aktarılmasıyla toplumda tarih bilincinin güçleneceğini vurguladı.

akademik ve dernek temsilcilerinin görüşleri

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş, Efeler Belediye Başkanlığı öncülüğünde kurulan merkezin Türkiye’de yerel yönetimler nezdinde bir ilk olduğunu belirtti ve çalışmanın milli mücadeleyi bilimsel verilerle geleceğe taşıyacağını dile getirdi. Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kenan Yiğit derneğin kuruluş tarihinden söz ederek Başkan Yetişkin’e teşekkür etti ve ona "Aydın’daki Yiğit Efe" diye hitap etti.

Dernek Aydın Şube Başkanı Mehmet Sarı da konuşmasında, "Anıl Başkanımız sayesinde 35 yıl sonra bir dernek binamız oldu" diyerek memnuniyetini ifade etti ve Başkan ile ekibine teşekkür etti.

Efeler Belediyesi Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi’nin ortak kullanımına açılan bu yapı, hem arşivsel çalışmaların yürütüleceği bir merkez hem de sivil toplum faaliyetlerine ev sahipliği yapacak bir hizmet noktası olarak planlanıyor.

BAŞKAN YETİŞKİN, KUVA-YI MİLLİYE MÜCAHİTLER DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ’NİN HİZMET BİNASINI AÇTI