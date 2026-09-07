Tavşanlı’da şarampolde 70 metre sürüklenen otomobil takla attı, sürücü yara almadan çıktı

kaza yerinde ilk bulgular:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı-Kütahya kara yolu Tavşanlı istikametinin 13. kilometresinde Kütahya yönünden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan A.G. idaresindeki 06 FNF 692 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç şarampolde yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki tahta telefon direğini ve bir ağacı devirdi, ardından takla atarak ters pozisyonda durdu.

müdahale ve sürücünün durumu:

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese hızla ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede, sürücü A.G.'nin herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını beyan etmesi üzerine sağlık ekipleri normale döndü. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta meydana gelebilecek olası yangın riskine karşı soğutma çalışması yürüttü.

trafik güvenliği ve inceleme:

Polis ekipleri kara yolunda trafik güvenliğini sağlamak için bölgeyi kontrol altına aldı ve ulaşımı yönlendirdi. Kazayla ilgili olarak başlatılan ön inceleme sürüyor; yapılacak teknik tespitler kaza sebebinin netleştirilmesine yardımcı olacak.

TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASINDA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDU