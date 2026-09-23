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Akçakoca'da Karadeniz fırtınası sahili ve dalgakıranları vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan Karadeniz fırtınası sahili ve dalgakıranları dövdü; dalga boyu 5 metreyi buldu, balıkçılar limana çekildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Akçakoca'da Karadeniz fırtınası sahili ve dalgakıranları vurdu

Akçakoca'da Karadeniz fırtınası sahili ve dalgakıranları vurdu

Düzce'nin Karadeniz kıyısındaki Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına, kıyı şeridinde güçlü dalgalar oluşturdu. Görgü tanıkları, dalgaların zaman zaman dalgakıranlara ve sahile çarparak köpükler oluşturduğunu aktardı.

Meteoroloji uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 23 Eylül Çarşamba günü kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Kurum, fırtınanın öğleden sonra 14.00'e kadar etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Deniz ve balıkçılar üzerindeki etkiler:

Fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar yer yer 5 metreye kadar ulaştı. Dalgaların dalgakıranları ve sahili dövdüğü gözlenirken, olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı ve tekneleri limana demirledi. Liman çevresinde tedbir amaçlı önlemler alındığı bildirildi.

Yetkililer, fırtına süresince deniz trafiğine ve kıyıdaki güvenliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Akçakoca'daki sahil hattında etkisini sürdüren dalgalar, ekiplerin ve bölge halkının dikkatini çekti.

DENİZE AÇILAMAYAN BALIKÇILAR TEKNELERİ LİMANA DEMİRLEDİ.

DENİZE AÇILAMAYAN BALIKÇILAR TEKNELERİ LİMANA DEMİRLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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