Akçakoca T Tipi Kapalı Cezaevi'nde restorasyon sürüyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca’da kütüphaneye dönüştürülmek üzere restorasyonu yürütülen tarihi cezaevinde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yakından takip eden Özlü, proje alanında belediye yetkilileriyle birlikte son düzenlemeleri değerlendirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak ile yapılan ziyarette, restorasyonun yüzde 90 oranında tamamlandığı, projenin artık son aşamaya geçtiği not edildi. İç mekan düzenlemelerinin yanı sıra kafenin planlanması, bahçe tasarımı, seramik, taş ve döşeme seçimleri gibi detaylar bizzat ele alındı.

son aşamaya ilişkin değerlendirmeler:

Başkan Özlü, alandaki incelemeler sırasında hem yapının tarihsel dokusuna saygı gösterilmesine hem de mekanın sosyal işlevselliğinin güçlendirilmesine öncelik verdiklerini belirtti. Özlü, seramik seçimlerini yerinde gerçekleştirerek malzeme ve renk uyumuna dair son kararları paylaştı.

mimari tercih ve amaç:

Projede, kütüphanenin yalnızca kitapların saklandığı bir mekân olmaktan öte, aynı zamanda toplumun buluşma ve çalışma alanı haline gelmesi hedefleniyor. Bu kapsamda kafe ve bahçe düzenlemeleriyle mekâna günlük kullanımın ve akademik etkinliklerin kolaylıkla entegre edilmesi planlanıyor.

Özlü proje hakkında şu ifadeleri kullandı: "Biz; ıslahın da ihyanın da ancak ilim peşinde gerçekleşeceğine inanan bir medeniyetin mensuplarıyız. Akçakoca’da yıllarca atıl vaziyette terk edilen tarihi cezaevini geleceğimize kazandırdığımız çalışmalarımız bitmek üzere, şimdi bu ambiyansa uygun taş ve döşemeleri seçerek son aşamaya geçiyoruz. Arzum ve hayalim; bu muhteşem atmosferde Düzce’mizin adını akademiye yazdıracak sayısız bilim insanının yetişmesidir."

Restorasyonun tamamlanmasının ardından eski cezaevi, kütüphane ve çevresindeki sosyal alanlarla birlikte Akçakoca’ya yeni bir kültürel merkez kazandıracak. Belediye yetkilileri, önümüzdeki dönemde açılış ve program takviminin duyurulacağını açıkladı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, AKÇAKOCA’DA KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMEK ÜZERE RESTORASYONU DEVAM EDEN TARİHİ CEZAEVİNDEKİ ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR.