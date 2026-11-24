alfabe kitabı olmayan çocuktan bin 100 öğrenciye diploma veren emekli öğretmen

Adapazarı'nda yaşayan 83 yaşındaki emekli öğretmen ve şehit babası Salim Yarar, Öğretmenler Günü'nde geçmişi ve meslek yaşamına dair anılarını paylaştı. Çocukluğunda alfabe kitabı alacak 10 kuruşu eksik olduğu günleri, öğretmen okuluna girme kararı ve 30 yıllık görev süresinde imzasını taşıdığı bin 100 diplomanın hikâyesini anlattı.

yoksulluktan öğretmenliğe:

Yarar, 1963'te öğretmen okulundan mezun olduktan sonra mesleğe başladı. Görev yaptığı iller arasında İzmir'in Çeşme ilçesi, Muş, Karasu ve Adapazarı bulunuyor. Meslek hayatının dağılımını kendisi şöyle verdi: 1 yıl İzmir Çeşme, 3 yıl Muş, 5 yıl Karasu, 20 yıl Adapazarı merkez Çökekler Okulu. 22 Eylül 1992 tarihinde emekli oldu.

Çocukluğunda çekirdekten gelen bir yoksulluk olduğunu anlatan Yarar, alfabe kitabını almaya 10 kuruş eksik olduğu bir günü unutamıyor. Kitabı olmadığı için okula geç kalan genç Salim, sınıfta öğretmeni Afife Yıldız'ın dikkatini çekti. Yarar, öğretmeninin kendisine duyduğu inancın hayatını değiştirdiğini, o akşam babasına "Baba ben öğretmen olacağım" dediğini aktardı. Daha sonra gece babasının cebinden 1 lira alıp öğretmen okuluna başvurduğunu ve sınavları geçerek mesleğe başladığını söyledi.

mesleğin izleri ve hatıralar:

Yarar, 30 yıllık öğretmenlik süresince bin 100 öğrenciye diploma verdiğini ve birlikte çalıştığı 110 öğretmeni unutmadığını belirtti. Öğretmenler Günü'nde yaklaşık 50 kişinin kendisini ziyaret ettiğini, eski öğrencilerinin yıllar sonra gelip elini öpmeye devam ettiğini anlattı. Ziyaretlerin onu mutlu ettiğini vurguladı; geçen günlerde Kocaali'den gelen dört öğrencisinin geldiğini, onlarla çay içmeden uğurlanmadığını aktardı.

Mesleğin değerine dair düşüncesini de paylaşan Yarar, "Öğretmen bir muma benzer, erirken aydınlatır" sözünü yineledi. Fakir bir çocuğun elinden tutup kalem ve defterle okula yönlendirmenin, gerektiğinde simit parası vermekten önce eğitim materyali sağlamanın önemini vurguladı.

Öğretmenler Günü kapsamındaki söyleşide Yarar, 1950-1960 yıllarında derlenmesine yardımcı olduğu "Ölmeyen Öğretmenim" şiirini ezberden okudu; bu anılar ziyaretçileri duygulandırdı.

aile acısı ve okulun adı:

Yarar'ın oğlu Fatih Kemal Yarar, 1994 yılında Şırnak'ta çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit oğlunun adı, babasının 20 yıl görev yaptığı ve kendisinin mezun olduğu Çökekler İlkokulu'na, 1994 yılında Sakarya Valiliği İl İdare Kurulu kararı ve Valilik onayıyla verildi. Bu karar, Yarar için hem gurur hem de derin bir acı taşıyor.

Vatan ve Hürriyet Derneği Başkanı Yaşar Dursun da Öğretmenler Günü ziyaretinde Yarar'ın hatıralarından istifade ettiklerini belirtti ve tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Yarar'ın hikâyesi, kişisel fedakârlığın ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal etkisinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor; bir zamanların cebinde 25 kuruşla okula giden çocuk, yıllar içinde binlerce öğrencinin hayatına vesile olmuş bir eğitim emekçisine dönüştü.

SAKARYA’DA YAŞAYAN EN YAŞLI EMEKLİ ÖĞRETMENLERDEN BİRİ VE AYNI ZAMANDA ŞEHİT BABASI OLAN 83 YAŞINDAKİ SALİM YARAR’IN YOKLUK İÇERİSİNDE BAŞLAYIP BİNLERCE ÖĞRENCİYİ MEZUN ETMESİNE UZANAN HAYAT HİKAYESİ YÜREKLERİ ISITIYOR.