olayın gelişimi:

Gaziantep'te 32 yaşındaki Ahmet Aklap, 16 Kasım 2026 tarihinde iş yerinde düşerek kolunu kırdı. Tedavi için başvurduğu özel bir Hastaneye girişte, alerjisi olduğunu belirten bir belge sunduğunu; buna rağmen aynı gruptan bir ağrı kesici ilacın kendisine uygulandığını iddia etti.

hastane müdahalesi ve tıbbi bulgular:

Aklap, ilacın uygulanmasının ardından fenalaştığını, bütün vücudunun kabardığını ve kalbinin durma noktasına geldiğini söyledi. Olay sırasında sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini, doktorların uygulamasıyla kendisine iki doz adrenalin yapıldığını anlattı. Hasta tedavisi sürdürüldü, tomografi çekildi ve kolu alçıya alındı. Aklap, acil doktoru Murat Erkek'in başından sonuna kadar kendisiyle ilgilendiğini belirtti.

reçete ve hukuki süreç:

Olayın ardından taburcu edilen Aklap, reçetenin daha sonra eline ulaştığını ve reçetenin saatinin yaklaşık 16.00 olduğunu söyledi. Kendisi sabah hastaneye giriş saatini 08.17, çıkış saatini 13.30 olarak verdi. Aklap, eczacı arkadaşıyla reçeteyi incelediklerinde aynı ilacın tekrar yazıldığını fark ettiklerini aktardı.

Aklap, epikriz raporu ve uygulanan ilaçların kayıtlarını istemelerine rağmen hastane yetkililerinin "her şeyi yazmak zorunda olmadıklarını" söylediklerini belirtti. Evraklarda eksiklik ve sahtecilik olabileceğini düşündüğünü ifade eden Aklap, konuya ilişkin gerekli başvuruları yaparak hukuki süreci başlattığını kaydetti.

Yaşanan durumu anlatırken Aklap, "Ben sadece adaletin yerini bulmasını ve devletimizin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum" diyerek yetkililerden yardım talep etti. Olayla ilgili iddialar ve hasta beyanları bir arada değerlendirilerek soruşturma sürecinin ilerlemesi bekleniyor.

GAZİANTEP’TE İŞ YERİNDE DÜŞEREK KOLUNU KIRAN 32 YAŞINDAKİ AHMET AKLAP, ALERJİSİ OLDUĞUNU BELİRTTİĞİ İLACIN KENDİSİNE UYGULANMASININ ARDINDAN FENALAŞARAK ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ.