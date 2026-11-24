Antalya'dan uluslararası parkurlara: 77 yaşında üç maraton

Antalya'da yaşayan 77 yaşındaki koşucu Ali Bıdı, Moskova, Kazan ve White Nights maratonlarında elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Her biri 42 kilometrelik zorlu parkurlarda mücadele eden Bıdı, bu üç organizasyonu tamamlayarak sıra dışı bir başarıya imza attı.

madalyanın simgesi:

Üç maratonu temsil eden, dişli çarklardan oluşan özel madalya, Bıdı'nın uluslararası koşulardaki mücadele azmini sembolize ediyor. Organizasyonların bir araya gelmesiyle tasarlanan bu ödül, atletin istikrarını ve sürekliliğini görsel olarak da vurguluyor.

azim ve sporun sınırları:

Pek çok kişinin yaş ilerledikçe spordan uzaklaştığı bir dönemde, Ali Bıdı'nın performansı azmin yaş tanımadığını ortaya koyuyor. Disiplini, kararlılığı ve bitmeyen enerjisi sayesinde 77 yaşında bile maraton parkurlarında ter döken Bıdı, hem gençlere hem de kendi yaş grubundakilere örnek oluyor.

Bıdı, üç ayrı maraton organizasyonundaki başarısını tek bir madalyada toplamanın kendisi için anlamlı olduğunu belirterek koşmaya, mücadele etmeye ve yaşama meydan okumaya devam edeceğini ifade etti. Bu tür hikayeler, amatör ve profesyonel spor camiasında yaşa bakılmaksızın hedeflere ulaşılabileceğine dair güçlü bir hatırlatma niteliği taşıyor.

ANTALYA'DA 77 YAŞINDAKİ DEMİR ADAM LAKAPLI ALİ BIDI, MOSKOVA, KAZAN VE WHİTE NİGHTS MARATONLARINDA ELDE ETTİĞİ BAŞARILARLA 3 MARATONU SİMGELEYEN ÖZEL MADALYANIN SAHİBİ OLDU.